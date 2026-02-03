Toluca rebasa a Cruz Azul en el ranking de la Concacaf de febrero 2026

Los Diablos Rojos del Toluca, actual bicampeón de la Liga MX iniciará la edición 2026 de la Concachampions como el patrón de la clasificación de la Concacaf en donde en su registro del mes de febrero logró superar al Cruz Azul que se había mantenido al frente.

Al mismo tiempo el América con su mal inicio en el torneo Clausura 2026 de la Liga MX descendió hasta el sexto lugar detrás del Inter Miami, Tigres de la UANL y el Vancouver Whitecaps, en la acostumbrada lucha entre los equipos de la Major League Soccer y los de la Liga MX.

Here’s the Concacaf Club Ranking for February 2026! 📊



▶️ @TolucaFC climbs to No. 1 as Mexico’s reigning champions pic.twitter.com/dnFY5ixY9O — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) February 3, 2026

El gran momento que vive el Toluca en el fútbol de México ha dado como resultado que en el área futbolística se le reconozcan sus méritos en el terreno de juego y sobre todo la forma de como ha superado a equipos considerados de mayor embalaje como América, Cruz Azul, Tigres y Monterrey, entre otros.

Toluca logró apoderarse del liderato de la clasificación mensual que estaba en poder del Cruz Azul, que se mantuvo como propietario de la cima, pero ahora la escuadra escarlata logró rebasarlos y colocarse en el liderato con 1,257 puntos para dominar la clasificación de la Concacaf.

Después sigue el Cruz Azul que en el inicio del torneo tuvo un pequeño desliz en la casa del León, pero después ha sumado tres victorias consecutivas que lo tienen ubicado en el subliderato de la clasificación del torneo mexicano con 1,250 unidades.

Muy cerca de ellos, casi pisándole la lámina a la Máquina Celeste de Cruz Azul se ubica el mejor equipo de la Major League Soccer, Inter Miami del astro argentino Lionel Messi con 1,249 puntos para premiar su título de campeón del último torneo de la MLS.

Después se colocan los Tigres de la UANL con 1,238 unidades en la cuarta posición después de haber disputado la gran final de la Liga MX al perder en un angustiante encuentro con el Toluca en tiros penales donde los felinos terminaron cayendo por el tiro que realizó Alexis Vega de la escuadra escarlata.

Concacaf publicó el Ranking de los 5 mejores equipos de Febrero 📊📆



📌 América baja al 6to puesto y Toluca sube al primer lugar



¿Opiniones? 👇 pic.twitter.com/KlyAwR8Hki — 365Scores México🇲🇽 (@365scoresMX) February 4, 2026

En la quinta posición aparece el campeón canadiense, Vancouver Whitecaps FC, que suma 1,233 puntos, manteniéndose dentro del grupo de élite del futbol de la región y mostrando el crecimiento competitivo de los clubes de Canadá.

América cayó hasta el sexto lugar

La eliminación en la pasada liguilla a manos del Monterrey y el pésimo inicio del torneo Clausura 2026 se combinaron para provocar que el América perdiera mucho terreno en la Concacaf al caer hasta el sexto lugar con 1,230 unidades, lejos de los primeros sitios de este ranking de la zona del fútbol del norte, centro y del caribe de fútbol.

Finalmente, hay clubes que lograron mantenerse sin cambios en su posición dentro del listado, como Columbus Crew, que es séptimo con 1,224 puntos Después siguen Los Angeles FC con 1,222, Seattle Sounders FC con 1,217, y Rayados de Monterrey con 1,216 unidades, completando así el Top 10 del ranking de la Concacaf.

Seguir leyendo:

– Toluca y Cruz Azul en lucha codo con codo por el millón de dólares

– Alexis Vega entre los diez mejores del mundo en asistencias

– América y Toluca estarían “cocinando” un trueque de jugadores para el Clausura 2022

– Así quedan las Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026 con solo una fecha restante









