Así quedan las Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026 con solo una fecha restante

Queda solo una fecha de las Eliminatorias Concacaf al Mundial de 2026 y no hay nada definido de cara al último partido.

A continuación, la situación de los tres grupos de la Concacaf para el Mundial de 2026.

Surinam y Panamá pelean por un cupo directo

Surinam derrotó 4-0 a El Salvador y está a tan solo una victoria de lograr la clasificación directa al Mundial. Por su parte, Panamá consiguió una victoria agónica 3-2 ante Guatemala para seguir soñando.

Ambos equipos están empatados con nueve puntos, aunque Surinam está primero con mejor diferencia de goles (8 a favor y 3 en contra).

Con estos resultados, Guatemala y El Salvador quedaron eliminados, pero ambos tendrán en sus manos la oportunidad de empañar la fiesta mundialista de sus rivales.

Surinam se medirá como visitante ante Guatemala, mientras que Panamá recibirá a El Salvador esperando un traspié de Surinam y sumar tres puntos que lo metan al mundial.

Jamaica vs. Curazao por un pase al Mundial 2026

Jamaica empató 1-1 ante Trinidad y Tobago y quedó a un punto de Curazao por la cima del Grupo B de las Eliminatorias Concacaf.

Curazao goleó 7-0 a Bermudas y llegará como visitante con la obligación de no perder ante Jamaica. Con al menos un empate, la selección curazoleña podrá ir a su primer Mundial en la historia.

Honduras y Haití mano a mano, Costa Rica necesita un milagro

Honduras y Haití llegan a la última fecha empatados en puntos en el primer lugar, mientras que Costa Rica necesita una victoria y un milagro para meterse de lleno.

Los ticos del Piojo Herrera cayeron 1-0 ante Haití. El equipo necesita una victoria ante Honduras y esperar una derrota de los haitianos ante Nicaragua, equipo eliminado de las Eliminatorias.

Honduras con una victoria en el Grupo C para meterse en el Mundial y eliminar a Costa Rica.

