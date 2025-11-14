window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Así quedan las Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026 con solo una fecha restante

Queda solo una fecha y no hay ningún equipo clasificado de forma directa a la Copa del Mundo de 2026

AME8879. CIUDAD DE GUATEMALA (GUATEMALA), 13/11/2025.- Carlos Harvey de Panamá reacciona este jueves, al final de un partido por las eliminatorias de Concacaf al Mundial 2026 entre Guatemala y Panamá en el estadio Manuel Felipe Carrera, en Ciudad de Guatemala (Guatemala). EFE/ Fernando Ruiz

Panamá está cerca de llegar a un Mundial. Crédito: Fernando Ruiz | EFE

Avatar de Reinaldo Oliveros

Por  Reinaldo Oliveros

Queda solo una fecha de las Eliminatorias Concacaf al Mundial de 2026 y no hay nada definido de cara al último partido.

A continuación, la situación de los tres grupos de la Concacaf para el Mundial de 2026.

Surinam y Panamá pelean por un cupo directo

Surinam derrotó 4-0 a El Salvador y está a tan solo una victoria de lograr la clasificación directa al Mundial. Por su parte, Panamá consiguió una victoria agónica 3-2 ante Guatemala para seguir soñando.

Ambos equipos están empatados con nueve puntos, aunque Surinam está primero con mejor diferencia de goles (8 a favor y 3 en contra). 

Con estos resultados, Guatemala y El Salvador quedaron eliminados, pero ambos tendrán en sus manos la oportunidad de empañar la fiesta mundialista de sus rivales.

Surinam se medirá como visitante ante Guatemala, mientras que Panamá recibirá a El Salvador esperando un traspié de Surinam y sumar tres puntos que lo metan al mundial.

Jamaica vs. Curazao por un pase al Mundial 2026

Jamaica empató 1-1 ante Trinidad y Tobago y quedó a un punto de Curazao por la cima del Grupo B de las Eliminatorias Concacaf.

Curazao goleó 7-0 a Bermudas y llegará como visitante con la obligación de no perder ante Jamaica. Con al menos un empate, la selección curazoleña podrá ir a su primer Mundial en la historia.

Honduras y Haití mano a mano, Costa Rica necesita un milagro

Honduras y Haití llegan a la última fecha empatados en puntos en el primer lugar, mientras que Costa Rica necesita una victoria y un milagro para meterse de lleno.

Los ticos del Piojo Herrera cayeron 1-0 ante Haití. El equipo necesita una victoria ante Honduras y esperar una derrota de los haitianos ante Nicaragua, equipo eliminado de las Eliminatorias.

Honduras con una victoria en el Grupo C para meterse en el Mundial y eliminar a Costa Rica.

