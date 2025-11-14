El “Flaco” Tena no pudo evitar el fracaso de Guatemala al caer con Panamá: 2-3

El técnico mexicano Luis Fernando Tena no pudo concretar el esfuerzo dedicado para otorgarle a Guatemala su primera participación mundialista de su historia al concretar este jueves su eliminación a manos de Panamá en una dolorosa derrota a domicilio 2-3 que concretó un nuevo fracaso chapín.

La selección centroamericana apostó por la experiencia y capacidad de un estratega debidamente probado en el fútbol de México, con títulos sobre sus espaldas, pero ni así pudo encontrar la forma de poder aspirar al boleto mundialista en la última fase de las eliminatorias de la zona de Concacaf.

La Pantera encuentra la red 🤩 pic.twitter.com/ILkIL3IJDQ — Concacaf (@Concacaf) November 14, 2025

Se podrán argumentar un sinfín de cosas, pero la derrota de esta noche en la ciudad de Guatemala fue el resultado de una eliminatoria en donde en el Grupo A no pueden aspirar a los nueve puntos de Surinam y de Panamá que en la última fecha se jugarán el boleto al Mundial, mientras los chapines se quedarán rumiando su fracaso por esta nueva intentona fallida.

Inclusive en este encuentro Panamá tomó una gran ventaja de dos goles con las anotaciones de Cecilio Waterman a los 30 y 44 minutos que obligó a los guatemaltecos a batirse como gigantes para empatar a dos goles a los 69 y 74 minutos por conducto de Arquímedes Ordóñez y Rudy Muñoz a los 74 minutos.

Pero el esfuerzo local tan grande hizo que quedarán expuestos para que José Fajardo a los 76 minutos terminará por sepultar los sueños mundialistas chapines con el 2-3 definitivo que puso a los canaleros a las puertas del Mundial con nueve puntos y en una lucha final contra Surinam.

Una fallida intentona

Guatemala le puso alma, corazón y vida al encuentro, tratando de sorprender a los panameños, pero estos bien parados fueron los que le pusieron número al marcador y con ello empezaron a dar muestras de que iban en serio en el encuentro, sobre todo con los dos goles de Cecilio Waterman a los 30 y 44 minutos.

Arquímides con la definición 🙌 pic.twitter.com/JsRByDI4DS — Concacaf (@Concacaf) November 14, 2025

No obstante, Guatemala no se rindió fácil y salió con todo en la parte complementaria para izar la bandera del heroísmo con un esquema más basado en el corazón de los chapines que con un esquema más inteligente, pero aun así les alcanzó para el empate 2-2 con las anotaciones de Arquímedes Ordóñez a los 69 minutos y a los 74 minutos Rudy Muñoz.

Waterman otra vez se viste de héroe 🇵🇦 pic.twitter.com/XpcuDJfOHy — Concacaf (@Concacaf) November 14, 2025

Pero la ilusión se fue por la borda minutos después, cuando Panamá reaccionó y de la mano de José Fajardo puso el 2-3 definitivo acabando con los sueños chapines que solo pudieron sumar una victoria, dos empates y dos derrotas para cinco puntos que no alcanzan a los nueve de panameños y de surinameses que inclusive le impiden pelear por el repechaje.

