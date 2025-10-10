Guatemala de Luis Fernando Tena agoniza en la eliminatoria al empatar 1-1 en Surinam

El técnico mexicano Luis Fernando Tena volvió a fallar en su intento de revivir a Guatemala en la última fase de la eliminatoria mundialista de Concacaf al empatar en calidad de visitante con Surinam 1-1, provocando que se queden atorados en el sótano del Grupo A de esta fase definitiva.

Guatemala llegó a este partido con la escuadra de la nación que comparte región geográfica con el Caribe y con Sudamérica casi en terapia intensiva, después de perder con El Salvador 0-1 y empatar 1-1 con Panamá, por lo cual le urgía una victoria contra el cuadro surinamés, pero no pudo sumar más que un punto agravando su situación clasificatoria para el Mundial 2026.

A beauty to save the match 🚀 pic.twitter.com/i7yy7ZfPz0 — Concacaf (@Concacaf) October 10, 2025

El cuadro de Surinam se benefició del gol de Jean-Paul Boëtius en tiempo de reposición en la segunda mitad, cuando los guatemaltecos ya se relamían los labios por este resultado que parecía ideal para sus intereses y al final todo quedó en simple empate.

Es cierto que los guatemaltecos se metieron a un campo difícil con Luis Fernando Tena tratando de potenciar el esquema futbolístico de los centroamericanos, pero a la hora buena volvieron a fallar a la hora buena y ofrecer la misma incertidumbre de sus juegos contra los salvadoreños y panameños.

Por esa razón a Guatemala se le complicó la existencia en el encuentro desde los primeros minutos y debieron soportar el asedio de los surinameses al grado de que no podían salir de su propio campo al grado de que en la primera mitad complicó la tarea para poder tener oportunidades frente al marco de los locales.

Guatemala estuvo cerca

En la segunda mitad Guatemala cambió su esquema, tratando de saltar líneas y aprovechar que los jugadores de Surinam se fueron con todo al ataque, generando así avances que la espalda a sus adversarios, al grado de que en el minuto 75 Darwin Lom puso adelante a los chapines 1-0

Pero Surinam se la rifó en los últimos minutos aumentando la presión contra la portería de Guatemala y como dicen, va más el cántaro al agua hasta que se rompe y al final de cuentas en tiempo de reposición, Virgil Misidjan, sacó un disparo de larga distancia, dejando sin oportunidad al portero de Guatemala, provocando el estallido de la afición para el lastimoso empate 1-1.

Ahora Guatemala depende de vencer a El Salvador el próximo martes y en la fecha FIFA de noviembre a Panamá para definir si puede alcanzar el pase al mundial, pero dependiendo los resultados de Surinam.

