Luis Fernando Tena no confía en la selección mexicana

Luis Fernando Tena es un gran conocedor del fútbol mexicano. El veterano estratega es el actual seleccionador de Guatemala, pero esto no le cierra las puertas para hablar de la selección mexicana. El “Flaco” Tena no tiene una buena concepción de El Tri.

El veterano estratega de 67 años explicó cuáles eran las falencias de esta selección. Luis Fernando Tena considera que este México no tiene el mejor plantel de su historia, pero no deja de tener futbolistas interesantes en ataque.

“Yo decía que no es la mejor de la historia, por supuesto que no, pero es una buena generación y tenemos jugadores en ataque, quizás en defensa no hay tantos, pero en ataque hay de dónde echar mano”, dijo Tena para ESPN.

Luis Fernando Tena no es conformista con el rendimiento de la selección mexicana. El seleccionador de Guatemala no es resultadista y cree que en el juego tienen mucho qué mejorar. Tena ve el vaso medio vacío en este proceso de Javier Aguirre.

“Buena, a secas, creo que pueden jugar mejor. Han cumplido en cuanto a resultados, pero deben mejorar en movimientos y juego en conjunto“, agregó.

Confía en el “Vasco”

A pesar de estar consiente de las limitaciones de la selección mexicana, Luis Fernando Tena confía plenamente en Javier Aguirre. El “Flaco” Tena cree que el “Vasco” es un estratega inteligente que puede pulir las falencias de este grupo y lograr buenos resultados.

“Confío plenamente en Javier, lo critican mucho en algunas cosas pero es una persona muy inteligente, equilibrada y que tiene dos mundiales por lo mismo”, concluyó.

Javier Aguirre ha participado en tres Mundiales. El primero de ellos fue en México 1986 como jugador. En esta ocasión El Tri llegó a los cuartos de final. Ya como entrenador, el “Vasco” dirigió al conjunto azteca en los Mundiales de Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010. En ambas ocasiones se regresó a México en los octavos de final del torneo.

