Luis Fernando Tena expone los problemas del fútbol mexicano

Luis Fernando Tena es un gran conocedor del balompié mexicano. Desde 1997, el estratega azteca ha asumido procesos en la Liga MX. Ahora, “El Flaco” dirige a la selección de Guatemala, pero no deja a un lado su pasión por el fútbol de su país.

El exseleccionador de México analizó la actualidad del fútbol mexicano. Luis Fernando Tena considera que el balompié azteca ya no exporta jugadores como antes. Hay problemas en las fuerzas básicas de México.

“Lo veo estancado, no salen tantos jugadores y de calidad como antes. Pero hay un buen papel para hacer un buen Mundial, estamos en buenas manos con Javier Aguirre, las mejores manos en las que podríamos estar, hace falta producir más jugadores, con una mejor formación”, dijo el veterano estratega mexicano para TUDN.

“El Flaco” Tena ha dirigido en su carrera a clubes como Cruz Azul, UAG Tecos, Monarcas Morelia, Santos Laguna, Jaguares, América, León, Querétaro, Juárez y las Chivas. Luis Fernando Tena puede comparar a la perfección los cambios dentro de la Liga MX. Hay varios puntos que sostienen el estancamiento del fútbol mexicano.

“Que no haya ascenso y descenso es grave, que haya tantos extranjeros es grave, esas copas sudamericanas y Libertadores eran buenas también para medir la calidad, pero los equipos deben poner más énfasis en la captación de jugadores“, explicó.

No volverá a la Liga MX

En noviembre de 2021, Luis Fernando Tena asumió el banquillo de la selección de Guatemala. El estratega mexicano ya ha dirigido hasta 50 partidos con los “Chapines”. Tena tiene un balance de 21 victorias, 11 empates y 18 derrotas.

El paso de Luis Fernando Tena por el fútbol guatemalteco ha sido muy bueno. Esto podría ponerlo de nuevo en el radar de la Liga MX, torneo en el que no dirige desde 2021 con los Bravos de Juárez. Sin embargo, el “Flaco” Tena esta cómodo con la selección de Guatemala.

“Ni me han buscado ni me iría, la verdad estoy muy contento aquí. Me voy a ir cuando me corran, pero no, buscan técnicos extranjeros, es la verdad, no lo siento por nosotros que ya tenemos muchos años, sino por los jóvenes, que pueden tener mucha más oportunidad para mostrarse”. dijo Tena.

