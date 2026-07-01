“Es mi esposo gay”: Adamari López revela detalles sobre el hombre que siempre la acompaña

Desde que Adamari López se separó de Toni Costa, padre de su hija Alaïa, a la actriz y presentadora puertorriqueña no se le ha conocido una nueva relación sentimental. Sin embargo, hay un hombre que parece acompañarla a dondequiera que va, despertando constantemente la curiosidad de los usuarios en las redes sociales.

Muchos seguidores se han preguntado si se trata de su pareja. Pero tanto López como el profesional de los medios Carlitos Pérez coinciden en algo: él es su “esposo gay”.

López, quien ha sido conductora de programas de televisión para Telemundo y Univision, habló sobre la naturaleza de su relación.

“Carlitos no es una sola cosa en mi vida. Es mi amigo, es un asesor, es mi esposo gay, es quien me mantiene con los pies sobre la tierra y también es alguien que me motiva y llena mi vida de emoción”, expresó López. “Es una fuente de alegría porque me hace reír con tantas de sus ideas y ocurrencias. Es un apoyo constante, impulsa muchas cosas en mi vida y en mi carrera. Tiene una creatividad increíble al momento de aconsejarme en asuntos personales y profesionales. Es mi apoyo incondicional y mi amigo para toda la vida”.

“Soy el hombre más afortunado”: Carlitos Pérez habla sobre su vínculo con Adamari López

Carlitos Pérez también compartió detalles sobre el vínculo personal y profesional que los une, describiendo la profunda conexión que han construido a lo largo de los años.

“Soy el hombre más afortunado porque Adamari López no es solo una amiga para mí”, expresó. “También es alguien a quien he dedicado años de mi vida profesional como su mánager personal, encargándome de todo, desde el momento en que se despierta hasta que se va a dormir”.

Explicó que su función incluye ayudar a equilibrar tanto su vida personal como profesional, además de manejar las realidades diarias que implica ser una celebridad, madre, hermana y amiga.

“Trato de ser el hilo que conecta todas esas diferentes facetas de su vida”, agregó.

Ambos se complementan y se ayudan para alcanzar sus objetivos. Foto: Adamari López y Carlitos Pérez. Crédito: Cortesía

El papel de Luis Fonsi en su relación

Carlitos Pérez reveló que conoce a Adamari López, protagonista de películas y telenovelas, desde el inicio de su carrera periodística en 2005. Más adelante, ambos volvieron a coincidir cuando él trabajaba como mánager personal del cantante Luis Fonsi durante el matrimonio de la presentadora con el intérprete de “Despacito”.

“Nuestra relación siempre ha estado basada en una hermosa amistad”, afirmó Pérez. “Tenemos un vínculo tan cercano que en broma digo que soy su esposo gay. Ella disfruta plenamente de la maternidad, es una mujer soltera y, de manera jocosa, yo ocupo ese rol masculino en su vida”.

Pérez también dejó claro que ambos están solteros y que nunca ha existido un romance entre ellos.

“Obviamente, no hay nada más allá de una gran amistad y una gran manera de vivir la vida”, explicó. “Adamari y yo somos un ejemplo de lo que puede significar una amistad verdadera sin ningún otro tipo de intención entre un hombre y una mujer; en nuestro caso, entre un hombre gay y una mujer heterosexual”.

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