Adamari López festeja sus 55 años con un emotivo repaso de su historia personal

Un nuevo capítulo se escribe en la vida de la conductora Adamari López, quien el pasado 18 de mayo celebró su cumpleaños número 55. A través de su cuenta de Instagram, la famosa decidió compartir una mirada a las etapas de su vida que la han convertido en la mujer quien es hoy en día.

La presentadora de “Desiguales” publicó un álbum de fotografías y videos inéditos que datan desde sus inicios en la televisión y la llegada de su pequeña Alaïa, hasta los retos que se ha enfrentado en su lucha para alcanzar la cima del éxito profesional y personal.

“55 años… y qué bonito ha sido vivir cada etapa”, comenzó su mensaje la estrella de la pantalla chica. “Muchos de los recuerdos que verán en este video nunca los había compartido… y hoy quise abrir un pedacito de mi historia con ustedes”.

Adamari López comienza el audiovisual con una selección de imágenes de su infancia, en donde se le ve rodeada de sus padres y de sus hermanos, quienes con el paso de los años la apoyaron en su sueño de convertirse en reina de belleza en Puerto Rico.

“La niña soñadora, la mujer que luchó por sus metas, la amiga, la hija, la hermana, la compañera, la mamá… cada versión de mí ha dejado una huella en esta historia”, expresó en su post.

Sin embargo, no todo ha sido color de rosa para la artista a nivel personal: “He vivido momentos inolvidables, otros difíciles, muchos llenos de amor, aprendizajes, trabajo, risas y personas maravillosas que han caminado conmigo durante todos estos años”, comenta en su mensaje.

Para ilustrar este pensamiento, López colocó algunas postales de su boda con Luis Fonsi, así como de su paso por el hospital debido a una grave infección respiratoria por influenza que sufrió en 2018.

Pese a las pruebas que se ha enfrentado a lo largo de su vida, la actriz de producciones como “Amigas y Rivales” es consciente de que “aunque el tiempo pasa, hay algo que nunca cambia: las ganas de seguir viviendo, creciendo, amando y agradeciendo”.

Para finalizar, Adamari López hizo mención de su etapa más especial: la de mamá. Fue en marzo de 2015 cuando, tan solo un mes después de la muerte de su padre, que la boricua dio la bienvenida a su hija Alaïa, fruto de su relación con el bailarín Toni Costa.

“Sin saberlo, el capítulo más feliz de mi vida”, sentenció. “Hoy quiero celebrar la vida, pero también cada recuerdo, cada abrazo, cada caída que me hizo más fuerte y cada persona que ha sido parte de este camino”.

Seguir leyendo:

• Adamari López destapa que le fueron infiel con una mujer casada

• Adamari López celebra los 11 años de su hija Alaïa con un conmovedor álbum de fotos

• Adamari López defiende a Alejandra Espinoza tras duras críticas por su delgadez