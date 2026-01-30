Adamari López defiende a Alejandra Espinoza tras duras críticas por su delgadez 

La presentadora mexicana Alejandra Espinoza, quien encabeza el reality show ‘¿Apostarías por mí?’, fue objeto de debate en ‘Desiguales’, luego de que Adamari López, Amara La Negra y Karina Banda salieran en su defensa tras las duras críticas que ha recibido por su apariencia.

Las tres animadoras aprovecharon el micrófono de la emisión que encabezan para dejar en claro que la ex ‘Nuestra Belleza Latina’ no padece ningún tipo de enfermedad, contrario a lo que han insinuado sus haters, quienes no han parado de criticar su delgadez.

Una de sus principales defensoras fue Adamari López, quien a lo largo de su carrera también ha tenido que lidiar con los comentarios desafortunados hacia su figura.

Durante su intervención detalló que la figura que luce la también actriz actualmente no es por algún desorden alimenticio, como tanto se ha insinuado, sino por lo disciplinada que es.

“Quien la conoce y sigue a Alejandra Espinoza sabe que se levanta entre 4 y 5 de la mañana a leer la Biblia, a hacer ejercicio. Ella sale a correr todas las mañanas, en donde sea que esté. Ella se levanta y le prepara el desayuno a su familia después que termina de correr, si es que ellos no se fueron a correr con ella”, dijo la mamá de la pequeña Alaïa.

Además de Ada, Amara La Negra también se pronunció con respecto a los reiterados comentarios desafortunados que recibe la mamá de Aiden Matteo.

“Me da mucha tristeza que Alejandra tenga que sentarse a aclarar y explicar cosas de su cuerpo porque es innecesario. Para aquellos que le han hecho comentarios de que: ‘Eres un mal ejemplo para mi hija’. Ella es tremendo ejemplo porque come saludable, hace ejercicio. ¿Qué mejor que ella que se cuida? No entiendo por qué juzgarla”, recriminó la mamá de SuAlteza y SuMajestad ante las críticas en contra de Alejandra Espinoza.

Sigue leyendo: