Adamari López se sincera sobre los retos en su convivencia con Toni Costa

En mayo de 2021, la conductora Adamari López anunció el fin de su relación amorosa con el bailarín Toni Costa luego de casi una década juntos y una hija en común. Y aunque hoy en día su convivencia ha retomado fuerza y mejorado gracias a la crianza de su pequeña Alaïa, no todo ha sido miel sobre hojuelas y las diferencias no han faltado en su camino. Pero, ¿cómo logran superar estas adversidades? La propia actriz lo reveló recientemente.

Siempre dispuesta a expresarse de manera frontal y sin miedo al qué dirán, la estrella de la pantalla chica confesó que si bien mantiene una relación cordial con el padre de su hija, hay ocasiones en las que surgen problemas derivados de sus distintas maneras de pensar.

“Entre Toni y yo hay momentos en que no estamos de acuerdo y tenemos diferencias“, señaló durante una transmisión del programa Desiguales. “A veces nos podemos arrancar los pelos en el teléfono o en una conversación sin que esté Alaïa delante de nosotros, pero lo que prevalece siempre es el bienestar de la niña“.

Adamari López reconoció que el éxito detrás de su crianza compartida es la comunicación y mantener siempre presente que su prioridad es el bienestar de su hija Alaïa.

“Hay que dejar nuestro ego, los sentimientos porque la relación se terminó. Requiere una madurez, muchas veces el ego habla más que los sentimientos, es mejor dejarse llevar por la buena energía“, añadió durante la charla.

Bajo esta misma tesitura, la famosa reflexionó sobre la importancia de ser padres presentes en los momentos importantes en la vida de su hija, tal y como fue el caso del reciente recital navideño de Alaïa, en el que la ex pareja posó de lo más sonriente en un retrato familiar.

“Parte importante de que ella siga criándose como una niña sana emocionalmente es poder estar presentes ambos en momentos importantes de su vida y que se sienta feliz y tranquila de que no estamos con mala cara ni la estamos pasando mal (…) Así deberían ser todos los papás, porque los niños necesitan las dos figuras, la masculina y la femenina”, destacó.

Adamari López finalizó su intervención diciendo: “Nosotros como pareja, obviamente no estamos juntos y cada cual ha hecho una vida independiente, pero tenemos una hija que nos une y que nosotros tenemos que ver por su bienestar físico y emocional“.

