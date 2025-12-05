Adamari López sorprende al revelar qué hizo con las fotos de sus exesposo Toni Costa

Adamari López abrió su corazón al revelar un detalle muy personal sobre su vida íntima: la presentadora puertorriqueña reveló qué hizo con las fotos de su exesposo, Toni Costa, con quien tuvo a su hija Alaïa, y lejos de lo que muchos pensarían, la artista sorprendió con sus declaraciones.

Y es que la actriz puertorriqueña confesó que guarda fotos de todas sus exparejas y asegura que, para ella, representan recuerdos valiosos y no heridas del pasado.



Las declaraciones surgieron durante el episodio más reciente de su programa “Ada y Chiqui De Show” en YouTube, donde explicó la razón detrás de esta decisión que para muchos puede resultar sorprendente.

“Tengo fotos de todos los ex”, dijo Adamari López

Adamari, conocida por su transparencia y carisma frente a las cámaras, compartió que las fotografías son para ella un tesoro emocional que ha decidido conservar sin filtros ni excepciones.



“Yo tengo fotos de todos los ex, de cuando me casé, del papá de la niña… yo tengo fotos de todo. Tampoco lo estoy viendo constantemente, pero ahí está”, dijo la puertorriqueña.



La presentadora aseguró que, a diferencia de quienes eliminan imágenes para cerrar ciclos, ella cree que ese gesto refleja lo contrario.



“Hay gente que sí suele deshacerse como si borrando las fotos se olvidara todo lo que se vivió dentro de la pareja. A mí eso me parece un poco inmaduro”, aseguró.



Para Adamari, mantener esas imágenes no significa estancamiento ni nostalgia amorosa, sino una forma de honrar lo vivido.



“No significa nada de eso, significa que fueron en su momento cosas importantes… Son momentos y oportunidades lindas que pasé, que viví y que disfruté”, precisó.

“Las fotos son uno de mis tesoros más grandes”, dijo Adamari

Además, la actriz explicó que conservar estas fotos le permite recordar con cariño etapas que marcaron su historia personal.



“Las fotos son para mí uno de los tesoros más grandes… Si en algún momento me toca volver sobre esos álbumes, me da muchísima nostalgia y sentimientos bonitos”.



Su mensaje subraya la importancia de aceptar el pasado, reconciliarlo y verlo como parte de un crecimiento emocional.

¿Y qué pasó con las fotos de Toni Costa? Adamari lo aclara

Uno de los temas que más llamó la atención del público es qué hizo Adamari con las fotos de su ex pareja, Toni Costa, con quien comparte a su hija, Alaïa.



La presentadora fue clara: “Las fotos que Toni tenía en casa yo le devolví todas las fotos, las de él solo. Hay algunas que está con la niña y algunas se las repartí”.

Adamari y Toni: una relación enfocada en su hija Alaïa

A pesar de su separación, Adamari y Toni mantienen una relación cordial basada en la crianza de su hija.



Un ejemplo reciente fue en agosto pasado, cuando ambos celebraron el regreso a clases de Alaïa Costa-López, quien inició cuarto grado.



En sus redes sociales, la presentadora compartió fotos de la niña luciendo su uniforme escolar y sosteniendo una pizarra donde escribió que ama el sóccer y sueña con ser jugadora profesional.



Además, madre e hija posaron como modelos de la nueva colección de la diseñadora española Mar Segovia, demostrando que Alaïa hereda no solo el talento artístico de sus padres, sino también su carisma frente a la cámara.

