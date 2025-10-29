Adamari López dio cátedra de estilo en la promoción de la tercera temporada de “¿Quién Caerá?”

La conductora Adamari López se encuentra de manteles largos con el reciente estreno de la tercera temporada de su programa “¿Quién Caerá?”, de la cadena UniMás. Y es en medio del furor que ha generado este triunfal regreso que la famosa compartió una mirada inédita a lo que vivió durante el día de promoción ante los medios.

Fue por medio de su cuenta oficial de Instagram que la protagonista de “Amigas y Rivales” colocó diversas fotografías y videos que la dejan ver de un lado a otro, en los pasillos de Univision, mientras completa su agenda de entrevistas en producciones como “Despierta América”.

Para este round de promoción frente a los medios de comunicación, Adamari López lució despampanante en una serie de atuendos que mostró a detalle gracias al lente de la cámara que la sigue a todos lados. Desde un look de minifalda plisada y top tipo corsé, hasta un vestido de piel que se ajustó a su figura, la artista no dejó pasar la oportunidad de desatar suspiros.

Además de deleitar la pupila de su comunidad digital con este despliegue de estilo y sensualidad, la también actriz compartió una breve, pero sentida dedicatoria a la audiencia que sintoniza el programa “¿Quién Caerá?” desde su primera edición y recibió la tercera entrega con aún más emoción.

“El tres mi número favorito. Hoy 3 looks para la promo por el inicio de la 3era temporada de @quiencaera. ¡Qué emoción mi gente linda! Estoy feliz porque desde hoy estaremos cada día disfrutando de este programa que grabamos con mucho cariño”, anunció emocionada la puertorriqueña en la descripción de su post.

Bajo esta misma tesitura, la estrella de la pantalla chica reveló que esta nueva edición del show contará con elementos nunca antes vistos en la historia del programa, lo que demuestra el compromiso que la producción tiene con el público para entregarle un proyecto de calidad.

“Les adelanto: que hay muchas sorpresas, más dinero, participantes increíbles y mucha diversión (…) Gracias a todos los medios y amigos que hoy nos permitieron contarles de la tercera temporada”, expresó a modo de despedida en su mensaje.

En respuesta a esta hazaña en redes sociales, Adamari López se volvió el blanco de piropos y felicitaciones por un logro profesional más en su lista. Algunos de los comentarios que destacaron bajo su publicación son: “Hermosa, como siempre rompiéndola”, “Nos robas el aliento, con todos los looks te ves bellísima”, “Mirada hipnotizante”, “Demasiado bella” y “Es que eres toda una reina que destila clase”, entre otros.

