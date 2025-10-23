Adamari López muestra con orgullo las cicatrices de su lucha contra el cáncer de mama

La estrella de la pantalla chica, Adamari López, ha lanzado una poderosa reflexión de su lucha contra el cáncer de mama en un intento de aportar su granito de arena durante ‘Octubre Rosa’, mes designado para la concientización de este padecimiento. ¿Qué fue lo que dijo? ¡Aquí te lo contamos!

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, la presentadora de ‘Desiguales’ abrió su corazón sobre el diagnóstico que recibió en 2005 y que logró superar a pesar de los obstáculos en este doloroso capítulo en su vida.

Para hacer eco de su poderosa reflexión, Adamari López compartió una imagen en la que muestra las cicatrices de la mastectomía a la que se sometió hace dos décadas.



“Mi gente linda… hoy, revisando mi celular, apareció esta foto. Y en este mes de prevención del cáncer de seno, me llené otra vez de gratitud. En esta foto no veo dolor, veo un renacer“, escribió para acompañar el retrato inmortalizado por el fotógrafo Omar Cruz.

Con la fortaleza que la caracteriza, la boricua afirmó que lejos de ser el recordatorio de un periodo de oscuridad en su vida, hoy en día sus cicatrices son la representación física de su victoria.

“Veo fuerza, Fe, y un cuerpo que aprendí a amar con cada cicatriz. Porque la verdadera belleza nace del valor de seguir adelante, de levantarse y comenzar de nuevo, aunque la vida te ponga muchas veces a prueba“, añadió dentro de su post.

Adamari López finalizó su poderoso mensaje exhortando a su comunidad digital, compuesta por casi 10 millones de seguidores, a no dejar de lado su salud y autoexplorarse porque la detección temprana del cáncer de mama puede salvar vidas.

“Hazte tu chequeo. No esperes. Amarte también es cuidarte. 💕 El momento de hacerlo… es hoy. Los quiero muchísimo”, reiteró la puertorriqueña.

