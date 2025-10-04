Adamari López asegura que no se arrepiente de su separación de Toni Costa

A pesar de que ha estado soltera desde que puso fin a su relación con Toni Costa, y de que ambos no han dejado de ser cercanos por la hija que tienen en común, Adamari López compartió, en una plática que tuvo en ‘Desiguales’, que no se arrepiente de su separación del bailarín.

Ada detalló durante su testimonio los motivos que la llevaron a poner tierra de por medio con el papá de Alaïa, al confesar que prefirió darle una estabilidad a su vida que seguir en una relación que ya no le daba lo que ella buscaba como mujer.

“Yo me separé, después de 10 años, a los 50. No me arrepiento. Yo creo que uno tiene que buscar una estabilidad, felicidad, encontrarse con uno mismo, ver qué te motiva para ser feliz. Si donde estás, no estás contenta, plena, estás nerviosa, estresada, vete de ahí”, dijo convincente la presentadora de Univision.

A pesar que desde su ruptura no ha tenido ni un solo galán, Adamari siempre ha dejado entrever que en estos momentos su prioridad está con su hija, pero no está del todo cerrada a unir su vida con alguien que la complemente.

“Yo sé que hay que vivir en pareja y me encantaría, con la persona apropiada. Espero saber elegir mejor la próxima vez para no cometer los mismos errores”, se sinceró la también ex de Luis Fonsi.

Tal y como sucede, siempre que saca a relucir los nombres de sus ex, las redes no perdonaron a Adamari López, al asegurarle que ya debe dejar de lado su pasado y empezar a construir su propio camino.

Contrario a lo sucedido con ella, Toni Costa ya ha tenido dos relaciones formales. En primera instancia salió con Evelyn Beltrán y desde hace unos meses lo hace con la costarricense Mimi Ortiz, quien incluso ya convive con Alaïa.

