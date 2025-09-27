Amara y Adamari López revelan qué no toleran en un hombre que las quiera conquistar

Bien dicen por ahí que en gustos se rompen géneros y eso lo tienen más que claro Adamari López y Amara La Negra, quienes compartieron frente a Carolina Sandoval y Karina Banda las características con las que debe contar un hombre para enamorarlas y qué de plano no les perdonarían.

La primera en hablar del tema fue Amara La Negra, quien es mamá de dos, pero ella solita se hace cargo de sus hijas.

A pesar de que lleva años soltera, la presentadora de ‘Desiguales’ es muy consciente de lo que busca en el amor y así se lo hizo saber a sus compañeras.

“Yo lo primero que me fijo es en la sonrisa y los dientes. Un hombre que tenga una sonrisa impecable me da ganas de besarlo, que me haga de todo, pero si tiene los dientes feos, mal cuidados”, dijo Amara en alusión a que no estaría con un hombre que no tenga una linda sonrisa.

Tras la intervención de la mamá de SuAlteza y de SuMajestad tocó el turno a Adamari López, quien reconoció tener un fetiche con los pies y las manos, por lo que se fija muchísimo en esos elementos para saber si ahí es o si mejor busca por otro lado.

“A mí me gusta mucho ver, si tengo la oportunidad, las manos y los pies. Eso me dice mucho de su higiene y dependiendo de lo que vea, pues también empiezo a mirar otras cosas y, obviamente, que huela rico”, soltó la ex de Toni Costa.

Carolina Sandoval también compartió sobre lo que ella no le toleraría a un hombre, pero en su caso no tuvo que ver con un tema físico, sino en el comportamiento que el susodicho tenga con su mamá.

“A mí me interesa muchísimo saber cómo trata a su mamá porque como trate a su mamá, cómo la idolatre y cómo sea la relación con ella, es como va a tratar a las demás mujeres”, contó ‘La Venenosa’.

