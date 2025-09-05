Adamari López recuerda tenso momento junto a la mamá de Toni Costa y ella responde en redes

En una nueva ronda de confesiones a través de su podcast “Ada y Chiqui de Show”, la conductora Adamari López abrió el baúl de los recuerdos y habló sobre el tenso momento que vivió con su ex suegra, Carmen Lozano, durante sus primeros días como mamá. ¿Qué fue lo que dijo? Sigue leyendo para enterarte.

Durante el más reciente episodio de su programa en YouTube, la boricua expresó su molestia ante los comentarios que critican de manera directa su forma de crianza o que le quieren dar cátedra sobre lo que debe o no hacer con su hija.

A propósito de este tema, confesó que recibió este tipo de trato por parte de la madre de Toni Costa cuando su hija Alaïa tenía apenas unos días de nacida e intentaba bañarla por primera vez, lo que la alteró bastante y desencadenó una reacción inesperada por su parte.

“Estaba Toni y estaba su mamá. Decía que no, que hay que hacerle esto, que el agua está muy fría, que el agua está muy caliente, que la temperatura. En algún momento a mí me dio tanta rabia, entre las hormonas“, relató Adamari López. Al final, la famosa optó por no dejar escalar la situación y cedió diciendo: “Báñenla ustedes y ya está“.

De acuerdo con la puertorriqueña, el origen de su frustración fue la idea de que no sería capaz de saber cubrir las necesidades de su hija por ser madre primeriza: “¿Cómo me vas a decir que no sé ni siquiera bañar bien a la bebé? Soy la mamá. ¿Alguien me va a dejar hacer un poquito la tarea?”, cuestionó molesta.

La mamá de Toni Costa responde a las declaraciones de Adamari López

La narrativa dio un giro de 180 grados luego de que la propia Carmen Lozano, madre de Toni Costa y abuela de Alaïa, se pronunciara con respecto a las declaraciones de Adamari López por medio de un breve, pero contundente mensaje.

Fue bajo un post que retomó el discurso de López que su ex suegra desmintió haber tenido ese tipo de actitudes con ella: “Yo nunca me metí en nada y Ada lo sabe”, aseguró.

Bajo esta misma tesitura, afirmó que su prioridad siempre ha sido el bienestar de su nieta: “Si alguna vez dije algo del baño era por aire acondicionado y recién salida del agua. Me daba miedo se constipará“. dijo para concluir.

A pesar del revuelo que generó la respuesta de la madre de Toni Costa, la conductora de “Desiguales” se ha mantenido con bajo perfil y sin emitir comentarios al respecto.

