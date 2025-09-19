Adamari López y Sherlyn confiesan que no están listas para volver a vivir con un hombre

Las presentadoras Adamari López y Sherlyn, quienes nos deleitaron con sus opiniones en ‘Desiguales’, sorprendieron a Karina Banda y a Migbelis Castellanos con su postura con respecto a los hombres.

En la emisión que se emite en Univision, las dos celebridades compartieron con sus compañeras que en este momento de sus vidas no están listas para volver a vivir bajo el mismo techo con un hombre.

La primera en hablar del tema fue la presentadora boricua, cuya última pareja fue Toni Costa, el papá de Alaïa, su hija.

Si bien Ada detalló que no está cerrada a la posibilidad de volver a vivir con un galán, también se pone a pensar si es algo que en verdad le haga falta.

“Yo quisiera, en algún momento, encontrarme con alguna pareja. Me encantaría la convivencia y a la misma vez también digo: ‘Bueno, pero ya tengo una hija, entonces cómo para que quiero convivir con la persona. Estoy como en ese medio”, soltó la también actriz.

Su testimonio obtuvo una respuesta inmediata por parte de Sherlyn, quien detalló que ella tampoco está cerrada al amor, pero eso sí, tiene muy claro que no piensa vivir con sus futuras parejas.

“Me sumo a tu lista. Yo quiero un galán adoradísimo, al que admire y todo, pero que él viva en su casa y yo viva en la mía”, soltó la mamá del pequeño André ante la sorpresa de las ‘Desiguales’.

La opinión de ambas no solo provocó el debate en la emisión, sino también en las redes sociales, en donde las seguidoras del show compartieron su punto de vista sobre la convivencia diaria con nuestra pareja.

“Ya yo no tengo esa paciencia de vivir con ningún hombre, mejor él en su casa y yo en la mía”, “Me uno a la lista. Divorciada después de 22 años de casada NO TENGO GANAS de volver a lidiar con nadie las 24 horas”, se lee en tan solo algunos de los comentarios que ha despertado su debate.

