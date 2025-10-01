¿Adamari López se reconciliaría con un amor del pasado? La conductora responde

La estrella de la pantalla chica Adamari López decidió hablar como pocas veces sobre su vida amorosa, respondiendo contundente al ser cuestionada si estaría dispuesta a volverse a dar una oportunidad con algún galán de su pasado. ¿Qué fue lo que dijo? Sigue leyendo para enterarte.

Durante la más reciente transmisión del programa “Desiguales”, la boricua aseguró que nunca retomaría su historia de amor con alguien del pasado, pues por algo esta llegó a su fin.

“No creo en las segundas oportunidades. Siempre se le va a ver la raya por donde se rompió“, expresó contundente ante la mirada atenta de sus compañeras. “Yo soy de la idea de que cuando un plato se rompe y es de cerámica, ni con silicon se pega”, dijo Chiquibaby para secundar su idea.

Bajo esta misma tesitura, la famosa de 54 años explicó que para poder conquistarla se necesita mucho más que solo un físico “agradable”. Ante sus ojos, una de las cualidades más importantes es la honestidad y buena comunicación entre pareja.

“Yo creo que una pareja necesita confianza y necesita diálogo. Si eso no lo hay, entonces no hay una pareja real y todas esas dudas van a existir“, reiteró ante Amara La Negra, Karina Banda, Migbelis Castellanos y la conductora invitada Chiquibaby.

Adamari López amplió su mensaje al recordar una anécdota agridulce en la que, presa de la desconfianza, contrató a un investigador privado para que la ayudara a aclarar sus dudas sobre una ex pareja sentimental.

“Si a ti te vienen con una información o tú piensas que hay algo que está pasando y dudas, bueno, lo pones para conseguir la información certera y poder tomar una decisión si estás segura de qué es lo que quieres hacer“, concluyó la puertorriqueña.

