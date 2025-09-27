Adamari López recibe el otoño con un look de mini shorts y croptop

La actriz y conductora puertorriqueña Adamari López volvió a hacer de las suyas en redes sociales al mostrar uno de los looks con los que se despidió del verano y le dio la bienvenida a la temporada de otoño. ¿En qué consistió y cómo reaccionó el público? Aquí te lo contamos.

Como ya es costumbre, la presentadora de Univision hizo partícipe a sus seguidores de lo que acontece en su día a día. En esta ocasión fue a través de una publicación en Instagram en la que mostró a detalle el modelito que lució para una de las más recientes transmisiones del programa “Desiguales”.

El carrusel de imágenes que colocó la dejó ver protagonizando una sesión de fotos desde los pasillos de la televisora enfundada en un flamante atuendo. Este consistió en un conjunto de mini shorts blancos High-waisted que acentuaron sus curvas y evidenciaron sus torneadas piernas, acompañado por un croptop beige con cuello halter y un detalle dorado en la parte frontal.

Para finalizar su look, la boricua eligió un beautylook caracterizado por su maquillaje glowy y bronceado, con sombras neutrales que complementaron su mirada ojiverde. Mientras tanto, su melena rubia descansó en un lacio brilloso sobre sus hombros.

Esta hazaña en redes sociales le valió para convertirse en el blanco de piropos y mensajes de cariño por parte de su comunidad digital, conformada por casi 10 millones de usuarios.

Dentro de los comentarios más mencionados destacan: “Que bello tu pelo”, “Divina”, “Mi reina”, “Hermosa, llena de luz como siempre”, “Digan lo que quieran, critíquenla como quieran, pero ella es súper hermosaaa”, “La más preciosa de la Isla”, “Eres como el buen vino”, “Siempre jovial y etérea” y “La más fan de Ada por siempre y para siempre”, por mencionar algunos.

