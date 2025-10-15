UniMás confirma que Adamari López regresa con una nueva temporada de ¿Quién Caerá?

Confirmado, el programa conducido por Adamari López, ¿Quién Caerá?, regresa a la pantalla de UNIMÁS el 27 de octubre a las 7 p.m. ET / 6 p.m. CT, de lunes a viernes.

Según explica TelevisaUnivision mediante un comunicado de prensa, para esta edición el programa contará con “concursantes latinos de diferentes nacionalidades que pondrán a prueba sus conocimientos y nervios en la búsqueda del gran premio”.

Un premio de $30,000 dólares

Esta será la tercera temporada de ¿Quién Caerá?, una competencia que logró conquistar al televidente hispano, debido a la interacción de la conductora con los participantes.

Cabe destacar que para esta temporada su desenlace será presentado como “La Final de Campeones” de cinco emisiones consecutivas en las que los mejores concursantes regresarán al escenario para enfrentarse en una serie de duelos de alto impacto y lucharán por conquistar un premio final de hasta $30,000 dólares.

Nueva programación

Pero esta no es la única noticia. Para este mes de octubre, UNIMÁS presentará una renovada programación que incluirá el estreno del reality de supervivencia “El Conquistador”. Supervivencia Extrema”, el cual será transmitido en el horario de las 8 p.m. ET / 7 p.m. CT.

Pero también veremos el regreso del exitoso drama Rosario Tijeras en su cuarta temporada, a las 10 p.m. ET / 9 p.m. CT, después del estreno de ¿Quién Caerá? a las 7 p.m. ET / 6 p.m. CT.

