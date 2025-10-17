Adamari López confiesa que aún conserva sus fotos con Luis Fonsi y Toni Costa

La presentadora boricua Adamari López sorprendió a sus seguidores y a sus compañeras de ‘Desiguales’ con las confesiones que hizo al aire, luego de que diera a conocer que aún conserva las fotografías que se llegó a tomar con Luis Fonsi, con Toni Costa y con sus demás ex.

‘La Chaparrita de Oro’, como también se le conoce, defendió su postura ante sus compañeras, en especial ante Karina Banda y Migbelis Castellanos, quienes abiertamente compartieron que no conservan ni una sola postal que les recuerde a sus amores del pasado.

“Yo en mis redes sociales están las parejas que he tenido. No he borrado nunca nada. En algún momento he guardado álbumes de cosas que no sé dónde están, pero están ahí”, confesó la mamá de la pequeña Alaïa ante sus compañeras de programa.

Las ‘Desiguales’ hablaron sobre este tema, luego de que una seguidora del programa les pidiera su opinión, pues su esposo aún conservaba fotos en compañía de sus exparejas.

“¿Por qué tiene que borrarla? Claro que no. Son recuerdos que tuvieron”, defendió Adamari después de que Migbelis apoyara la noción de que la pareja de su seguidora debía eliminar esas fotos.

“Yo creo que es normal que la tenga, pero al momento que la encuentre lo normal sería que la borre. Ada tú sabes que el teléfono ahora te saca como unas fotos de recuerdos de tus galerías viejas. Qué incómodo sería que tú estés con tu pareja y, de pronto, la foto de recuerdo que te sale es una foto de tu ex”, dijo Migbelis, quien fue secundada por Karina Banda, la actual esposa de Carlos Ponce.

“Yo he borrado todo. Yo cuando termino una relación yo borro todas las fotos, ¿para qué quiero tener fotos con una expareja?”, compartió contundente la presentadora mexicana, mientras que Ada respondió con un: “para recordar”.

