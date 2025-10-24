Adamari López hace atrevidas confesiones sobre su vida íntima

Adamari López y Chiquibaby sorprendieron nuevamente a su público en Desiguales al abordar un tema que genera gran interés: las relaciones sexuales. Sin ningún tipo de censura, ambas presentadoras compartieron experiencias personales con sus parejas y exparejas, entre situaciones más placenteras y otras menos cómodas, en “Ada y Chiqui de Show” que no dejó detalle por fuera.

Chiquibaby recordó un episodio divertido de Adamari durante su embarazo de Alaïa.

La boricua confesó, entre risas, que antes de dar a luz se llevaba a Toni Costa al baño para mantener la intimidad. “En el baño del hospital, antes de dar a luz, por lo menos cuatro veces, ¡buenísimo! En México decían, ¡Pum Pum Arribototota!”, bromeó Ada, dejando claro que su humor y naturalidad siguen intactos.

Confesiones de Adamari sin filtros

Durante la charla, las presentadoras también hablaron de temas más cotidianos: la frecuencia ideal de relaciones sexuales y el uso de juguetes eróticos, generando un espacio abierto y honesto que representa la vida de muchos hombres y mujeres.

Adamari López, conocida como “La Chaparrita de Oro”, también sorprendió al revelar que aún conserva fotografías de sus ex parejas, incluidos Luis Fonsi y Toni Costa. Ante sus compañeras Karina Banda y Migbelis Castellanos, Ada defendió su postura: “Yo en mis redes sociales están las parejas que he tenido. No he borrado nunca nada… están ahí para recordar”.

El debate surgió luego de que una seguidora preguntara si era correcto que su esposo conservara fotos con ex parejas. Mientras Migbelis y Karina defendieron la eliminación de recuerdos antiguos, Adamari opinó que guardar fotografías de relaciones pasadas es normal y puede ser parte de los recuerdos personales, siempre que exista confianza y respeto en la pareja.

