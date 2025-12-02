Adamari López y Chiquibaby reciben diciembre con un chapuzón en la playa 

Las presentadoras Adamari López y Chiquibaby decidieron protagonizar una última aventura antes de dar la bienvenida a la temporada navideña y esta consistió en una escapada a la playa que incluyó a sus hijos y otros miembros de su familia. ¿Cómo se vivió? Aquí te contamos los detalles.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la conductora de “¡Siéntese Quien Pueda!” colocó un carrusel en donde incluyó postales y videos de los mejores momentos que vivió durante su viaje a altamar.

Allí destacaron cenas con sus familiares, caminatas a la orilla de la playa con el atardecer de fondo, actividades recreativas con su hija y hasta un chapuzón en el jacuzzi con Adamari López, quien por su parte fue acompañada por la pequeña Alaïa.

“¡Despidiendo noviembre como debe ser! Este viaje ha sido maravilloso, recargamos energías, nos divertimos y compartimos con familia y amigos. Qué bien se pasa con los míos“, escribió Chiquibaby para acompañar el post que a solo unas horas de salir a la luz ya había generado miles de reacciones.

Y es que para su comunidad digital, compuesta por casi 600 mil seguidores, se trata de una manera de conectar con Stephanie Himonidis a un nivel personal al que muy pocos tienen acceso.

Es así como en la sección de comentarios se dieron cita mensajes como: “Tres reinas de belleza demasiado lindas”, “Bella familia”, “Adamari y Chiquibaby mis favoritas”, “Me encanta verte feliz”, “Que agusto se la pasaron”, “Bellezas, de ensueño esas vacaciones” y “Siempre bellas”, por mencionar algunos.

Por su parte, la puertorriqueña Adamari López respondió a esta hazaña en Instagram con un mensaje de cariño para Himonidis, quien más allá de ser su compañera en Univision, se ha convertido en un miembro más de su familia.

“¡Te adoro comadre hermosa! Que rico lo pasamos”, escribió la estrella de programas como “Desiguales” y “¿Quién Caerá?”.

Seguir leyendo:

• Adamari López confiesa que nunca más se volvería a casar

• Video: Chiquibaby derrite las redes luciendo bikinazo en la playa

• Adamari López muestra con orgullo las cicatrices de su lucha contra el cáncer de mama