Adamari López confiesa que nunca más se volvería a casar
Adamari López confesó en entrevista que no tiene en mente volverse a casar, luego de su desilusión con Luis Fonsi
La presentadora boricua Adamari López, quien se casó el 3 de junio del 2006 con Luis Fonsi, reveló en ‘Ada y Chiqui de Show’ que no se volvería a casar tras todo lo que vivió durante ese día en su natal Puerto Rico.
La mamá de Alaïa habló sobre este tema al fin del más reciente capítulo del podcast que comparte con Chiquibaby, en donde narró las poderosas razones por las que no volvería a dar ese paso en su vida.
‘La Chaparrita de Oro’, quien le vendió la exclusiva de su boda a una reconocida revista. detalló en su testimonio sobre los motivos de su decisión.
“Te voy a decir una cosa, si me preguntas, no me vuelvo a casar. No es algo que me llame la atención, ni que me interesaría”, soltó la también actriz al inicio de su argumento, a pesar de que en su primera boda contó con más de 450 invitados.
Ada, como se le conoce de cariño, detalló que su sentir no se debe a que no tiene pareja en la actualidad, sino a algo que cree firmemente tras la experiencia que vivió hace casi dos décadas.
“No pensaría que el matrimonio está puesto o, por lo menos, una celebración como esa, no. Nos vamos cuatro gatos, cualquier cosa. No me casaría”, insistió Adamari.
Su sentir fue compartido por Chiquibaby, quien a pesar que sigue casada, ella también detalló que no volvería a dar ese paso en su vida, al asegurar que ya tuvo su momento.
“Ya tuve una boda, como la de mi sueño, que me quedaría con eso. No que no me volvería a juntar con alguien más, pero no necesariamente tener la boda con el vestido, eso ya no. Además como que ya no está de moda”, soltó Chiquibaby, quien contó con cerca de 150 invitados en su boda celebrada en Puerto Vallarta, México, la cual fue amenizada por Banda El Recodo.
