Video: Chiquibaby derrite las redes luciendo bikinazo en la playa

La presentadora mexicana Stephanie Himonidis, mejor conocida como Chiquibaby, aprovechó un descanso que tuvo para darse una escapada a la playa y lucir su envidiable figura en traje de baño.

Por medio de un video, que compartió en su cuenta de Instagram, la presentadora de ‘¡Siéntese Quien Pueda!’ deleitó a sus más de 500,000 seguidores con su figura de infarto.

En el material, que musicalizó con el tema ‘Viajando por el Mundo’ de Karol G y Manu Chao, Chiquibaby se mostró en una primera instancia caminando en dirección al mar y cubriéndose sus atributos con un pareo con la imagen de varios animales del mar.

Tras unos segundos la mamá de Capri Blu se dio una media vuelta, lo que nos permitió contemplar a detalle lo bien que le sentó el bikini negro que eligió para la ocasión.

“¿Qué les transmite a ustedes el mar? a mi paz, tranquilidad… Amo estar así 💙”, se lee en el texto con el que Chiquibaby acompañó su publicación.

El video, como era de esperarse, se inundó de corazones rojos y de piropos, pues la animadora sigue luciendo una muy bien trabajada figura a sus casi 45 años.

“Que Diosaaaa!!!!”, “Tan perfecta, amor 😍😍”, “Bellísima ❤️❤️❤️”, “Luces hermosa”, “Sigue brillando”, se lee en tan solo algunos de los comentarios que despertó su sensualidad.

