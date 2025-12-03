Adamari López revela lo que busca en un hombre tras su truene de Toni Costa: “Que sea fiel”

La presentadora boricua Adamari López, quien no ha dejado la soltería desde que puso punto final a su historia de amor con Toni Costa, se sinceró en entrevista sobre todo lo que busca en un hombre.

En una conversación, que tuvo con las cámaras de ‘Despierta América’, la animadora de ‘Desiguales’ destacó las cualidades con las que debe cumplir aquel galán que quiera conquistarla.

“(Busco) un hombre seguro de sí mismo, trabajador, que tenga familia, que se respete, porque si se respeta él como hombre, también me va a respetar a mí como compañera, con buen sentido del humor, fiel… Cositas básicas, simples”, soltó ‘La Chaparrita de Oro’ durante su andar por una alfombra roja.

Aunque las exigencias de Adamari parecieran fáciles de cumplir, Jomari Goyso le auguró a la mamá de Alaïa un 2026 en la soltería, al asegurar que está pidiendo demasiado y que no hará más que ahuyentar a los posibles prospectos.

“Me sorprendió todo lo que está pidiendo. Alguna cosa de todas esas que ha pedido tiene que ceder porque no. El 2026 lo veo una soltería espectacular para Adamari y para ti también si pides lo mismo”, soltó Jomari con ese estilo que lo caracteriza.

Las exigencias de Adamari, en especial la de la fidelidad, dividieron opiniones en las redes sociales, pues hay que recordar que no faltaron los que aseguraron, en su momento, que le habían sido infiel y por eso hizo especial hincapié en ese tema.

“Yo no veo que esté pidiendo nada del otro mundo, la verdad tiene razón Adamari, cosas básicas”, “Lo de fiel todo está bien hasta que le revisas el teléfono”, “Asi Como Toni 😍😂😂”, “Solo pidió cosas que no se compran con dinero”, “Mejor sola que mal acompañada ☺️”, se lee en algunos de los comentarios que se suscitaron tras los dichos de Ada y de Jomari.

