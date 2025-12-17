Adamari López hace una pícara confesión sobre su ropa interior para recibir el año nuevo

Adamari López ha hecho una admisión particular durante una conversación con Mezcal TV. La panelista del programa “Desiguales” asegura que se ha excedido con ciertos gastos. Estando cerca de la Navidad y del cierre del año 2025, acepta que se ha dado ciertos gustos al comprarse algunas carteras de lujo y zapatos de diseñador.

Ahora bien, en este proceso de “mea culpa” también admite que a nivel físico se le ha ido la mano con el consumo de ciertos alimentos que la han llevado a subir al menos siete libras de más, que hoy le están costando quemar.

Pero las declaraciones de Adamari se pusieron pícaras cuando comentó que ella también sigue ciertos rituales para recibir el año nuevo con suerte y bendiciones, razón por la cual utiliza ciertos colores de ropa íntima.

Aquí la declaración de Adamari López: “Al fin del año, por lo general me pongo ‘chon’ rojo y amarillo, que dicen que trae buena suerte, dinero y amor. Sacar la maleta para viajar mucho, tirar agua para atrás para que se vaya lo malo, en fin, de todo un poco”.

En cuanto a sus deseos para estas fiestas, a nivel personal, son: “Yo espero mucha salud, mucho tiempo para compartir con Alaïa, seguir trabajando en lo que me gusta, una nueva temporada de ‘¿Quién Caerá?’, más tiempo en ‘Desiguales’; en fin, trabajar, disfrutar y pasar tiempo con mi hija”.

