Adamari López cuenta la historia detrás de su foto con Piqué

La actriz y conductora Adamari López rompió el silencio sobre la comentada fotografía que protagonizó junto al futbolista Gerard Piqué, la cual desató una ola de opiniones divididas entre sus fans dada su postura a favor de Shakira cuando tuvo lugar su polémica ruptura.

Fue durante el nuevo episodio de su podcast junto a Stephanie Himonidis, “Ada & Chiqui de Show”, que la boricua se sinceró sobre la razón detrás de su acercamiento con el astro del balompié.

De acuerdo con su relato, el acercamiento con el español se dio con una sola persona en mente: su hija Alaïa. ¿La razón? Es una gran amante del deporte, tan es así que ha decidido incursionar en él como actividad extracurricular.

Ambas conductoras de Univision se encontraban en un restaurante cuando, de pronto, vislumbraron a Gerard Piqué junto a sus hijos Sasha y Milán: “Yo decía: ‘no quiero perder la oportunidad de hacerme una foto y enviársela a mi hija'”, contó ante la cámara.

Intentando no atraer la atención del resto de comensales para no perturbar la tranquilidad del famoso y su familia, Adamari López se acercó a ellos: “Con mis piernas cortitas empecé a caminar rapidín hasta que llegué casi detrás de él y le digo: ‘Gerard’. Ahí estaba yo detrás para la foto para mi hija”, añadió.

Para sorpresa de la boricua, la interacción destacó por la amabilidad del español: “Me acerqué y le dije: ‘Gerard’, él se volteó y le dije, ‘perdón, sé que estás con tus hijos pero, ¿te molestaría si me das una foto?’. Los niños siguieron más adelante y él me dijo. ‘Bueno, va'”, señaló.

Es así como, a pesar de la ola de opiniones divididas que generó con su post en Instagram, Adamari López expresó su apreciación por la apertura de Piqué a darle esta sorpresa a su hija Alaïa: “Super lindo, después vinieron todas las demás a hacerse más fotos. Se portó muy bien”, concluyó la estrella de la pantalla chica.

