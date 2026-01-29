Adamari López revive su romance poco conocido con galán colombiano: “Me encantó” 

La presentadora boricua Adamari López, quien forma parte de ‘Desiguales’, se sinceró en una conversación íntima con Chiquibaby sobre sus amores del pasado, solo que en esta ocasión no se refirió a Luis Fonsi o a Toni Costa, sino a alguien más.

En la plática que tuvieron en ‘Ada y Chiqui de Show’, el podcast que comparten, las dos presentadoras abrieron el baúl de los recuerdos y revivieron el día en que la también actriz salió con un galán de origen colombiano, con quien tuvo una relación fugaz.

“Algún día salí con un colombiano. Delicioso, divino, qué buena estuvo esa comida colombiana, la bandeja paisa, caleña, riquísima”, revivió Ada.

El testimonio de la mamá de Alaïa sorprendió a Chiquibaby, quien no recordaba si ese ligue de su amiga había sido de dominio público o si en ese momento se le había salido, pero la realidad es que sí se habló de él en su momento.

“Es publiquísimo”, dijo Adamari sin soltar el nombre del galán colombiano que la conquistó, pero que se trata de Andrés López, el autor de ‘El Cártel de los Sapos’.

Poco después Chiquibaby la cuestionó sobre cómo la pasó con él en la intimidad, a lo que la también presentadora de ‘¿Quién Caerá?’ no se anduvo con rodeos.

“A mí me encantó”, dijo Adamari con una sonrisa de oreja a oreja sin ahondar en mayores detalles.

