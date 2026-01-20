Adamari López revela por qué no ha vuelto a tener pareja tras su separación de Toni Costa

La presentadora boricua Adamari López, de 54 años y quien en mayo del 2021 se separó de Toni Costa, se sinceró en una reciente entrevista sobre los motivos por los que no ha rehecho su vida tras su mediática ruptura.

Si bien el instructor de Zumba ya tuvo como parejas a Evelyn Beltrán y actualmente a Mimi Ortiz, la presentadora de ‘Desiguales’ reconoció, en una plática que tuvo con Tony Dandrades, que para ella no es una prioridad volverse a enamorar.

En la plática detalló que hoy por hoy su prioridad es Alaïa, su hija, y no pensar en un hombre o en una posible pareja.

“A estas alturas pienso que yo tengo una niña, que quiero cuidar su integridad emocional y física. Me da mucho miedo tener, a lo mejor, una pareja. Obviamente tendría que escoger bien”, señaló la también actriz en un fragmento de la conversación.

En el mismo espacio confesó que para ella no es nada sencillo llevar a otro hombre al hogar que en su momento compartió con Toni, el padre de su hija, y así lo hizo saber.

“Me da un poco de miedo traer a una pareja a mi hogar. A una persona que, al final, no es el padre de la niña Me cuesta mucho trabajo pensar en una pareja”, se confesó la también presentadora de ‘¿Quién Caerá?’.

Sus declaraciones se dan a pesar de que Alaïa sí ha convivido y hasta viajado con las parejas de su papá, pero para ella eso no es una prioridad o, por lo menos, no por ahora.

Hay que recordar que desde su separación de Toni, Adamari ha sido relacionada con diversos galanes, incluido Carlos, su mejor amigo, pero hasta el momento no se ha animado a dar el siguiente paso con ninguno de ellos, pues está enfocada de lleno en su trabajo y en su hija.

Sigue leyendo: