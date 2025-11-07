Toni Costa y Mimi Ortiz protagonizan romántico momento en redes: “Estoy soñando”

El español Toni Costa demostró que no le importa el qué dirán, y a pesar de las críticas, su romance con la bailarina Mimi Ortiz se mantiene más fuerte que nunca. Prueba de ello es la publicación que colocó a través de redes sociales junto a un romántico mensaje en el que dio una mirada a la complicidad que existe entre ambos.

Por medio de su cuenta oficial en Instagram, el ex participante de “La Casa de los Famosos” compartió un video en el que se dejó ver en el escenario de “Mira Quien Baila Costa Rica” en compañía de su enamorada, enfundados en atuendos de gala, mientras posan de lo más cariñosos.

A la par del audiovisual, Toni Costa incluyó un breve, pero contundente mensaje que evidenció cuál ha sido la clave para mantener un romance sólido y ajeno a las especulaciones.

“Dios nos bendice. Cuando el camino se hace duro, no caminamos solos. Dios nos unió. Él siempre nos fortalece y nos recuerda que juntos los tres podemos con todo. Porque cuando hay fe, amor y propósito no hay batalla que no podamos ganar”, expresó el famoso.

En respuesta a esta tierna declaración de amor, la propia Mimi Ortiz no tardó en reaccionar a través de la sección de comentarios, declarándose en un sueño digno de película: “Yo estoy soñando, que nadie me despierte”, se lee.

Por su parte, el famoso de origen español culminó la romántica interacción diciendo: “No hay nada como sentirse así, sigamos soñando mi amor”.

Y, como era de esperarse, los internautas no tardaron en sumarse a la ola de reacciones con su propia dosis de apreciación por la pareja y la apertura que han mostrado durante las últimas semanas para dar un vistazo a detalles inéditos de su amor.

Mensajes como: “Los queremos montones a ambos”, “Muchas bendiciones para esta bella parejita… que se ven muy bien juntos”, “Hermosos”, “Muy elegantes”, “Como me encanta esta conexión, los veo llegar lejos”, “Que preciosura de pareja” y “Que ilusión me da verlos juntos”, son algunos de los que hicieron su debut bajo el post.

