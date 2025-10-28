Toni Costa, ex de Adamari López, termina en lágrimas tras bautizarse a los 42 años

El bailarín español Toni Costa, quien en el pasado fuera pareja sentimental de Adamari López y en la actualidad es novio de Mimi Ortiz, recurrió a su cuenta de Instagram para compartir con sus seguidores el importante paso que dio durante su reciente viaje a Costa Rica.

El instructor de Zumba publicó en sus redes sociales una galería de fotos que muestra su bautizo, con lo que confirmó su cercanía a Dios y a la religión cristiana.

“Familia, hoy viví uno de los momentos más especiales y transformadores de mi vida, ME BAUTICÉ! 🙏 “, se lee al inicio del texto con el que Toni acompañó su publicación.

El papá de la pequeña Alaïa detalló en la misma publicación los motivos que lo llevaron a dar ese importante paso en su vida y en su fe.

“Sentí que DIOS me llamó a dar este paso, a entregar mi vida a ÉL de una manera más consciente y profunda”, continuó Toni.

Posteriormente compartió su sentir con todo lo que vivió aquel día en compañía de su pareja y varias personas más, siendo tales las emociones que no pudo contener las lágrimas.

“Fue un mañana llena de emociones, lágrimas y gratitud, porque sé que ÉL ha estado conmigo siempre… me regaló una hija maravillosa y ha estado y está en mis batallas, en mis silencios y en mis victorias”, aseguró Toni.

El exhabitante de ‘La Casa de los Famosos’ concluyó su publicación con unas palabras para su actual pareja, con quien posó para la lente con un par de letreros con las leyendas: “Me bauticé” y “Hoy digo sí a Cristo”.

“Y en la última foto está la herramienta más hermosa que DIOS me regaló para seguir caminando en SU propósito: Mimi 💜. Ella ha sido y es ejemplo, guía, apoyo, inspiración y una señal clara de cuánto DIOS me ama. @mimiortizofficial”, publicó Toni, quien conoció a su actual pareja en la versión costarricense de ‘Mira Quién Baila’.

La publicación de Toni Costa se inundó de corazones rojos y de comentarios por parte de sus fans y de sus amigos famosos, como sucedió con Karla Monroig, Lourdes Stephen, Rashel Díaz, pero también de algunas críticas, pues no faltaron los que le pidieron que no busque imponer sus creencias en su hija, sino que ella sea la que decida.

“Aquí nadie le impone nada, ella es libre de decidir, su bautizo y comunión fueron católicos y estudia en una escuela cristiana, así que ella decidirá al igual que yo. 🙏❤️” respondió Toni.

