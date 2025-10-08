Toni Costa y Mimi Ortiz, su novia, defienden su amor y se lanzan contra sus haters

El bailarín español Toni Costa está acostumbrado, desde que se separó de Adamari López, que su vida sentimental esté en el ojo de la polémica. Primero le pasó durante su noviazgo con Evelyn Beltrán y más recientemente con Mimi Ortiz, su actual pareja.

Si bien el papá de la pequeña Alaïa ya aprendió a tomar las cosas de donde vienen y de quien vienen, eso no impide de que él y su pareja respondan a algunos de los múltiples comentarios que reciben en todo momento.

La pareja, que se conoció en ‘Mira Quien Baila’ Costa Rica, recurrió a sus cuentas de Instagram para publicar una fotografía en la que se le ve a ambos muy abrazados y presumiendo su amor ante sus seguidores.

La postal estuvo acompañada de un muy extenso texto escrito por Mimi, quien le dedicó unas palabras a todos los que los apoyan, aunque también tuvo palabras para los detractores de su historia de amor.

“No es novela, aunque a veces parece 👀📺 No es show, aunque estemos en uno 🎤✨ Es amor real, con propósito y con Dios en el centro. A los que disfrutan nuestra historia: los amamos 💛 A los que no, tranqui! Tenemos amor suficiente para repartir a todos. Lo malo no nos afecta, nos impulsa, porque cuando sabes quién va delante (Dios), nada de lo que venga detrás te destruye”, se lee al inicio del texto escrito por la bella costarricense.

A continuación reconoció lo importante que es el uno para el otro en este momento de sus vidas, al asegurar que su amor es del bueno y verdadero.

“No se trata de likes, titulares o rumores. Se trata de amar con verdad, caminar con fe y dejar que nuestra historia inspire a otros a no rendirse en el amor. A los que aplauden, gracias. A los que critican, también gracias porque nos recuerdan que estamos brillando. Somos simples herramientas en las manos de Dios, y nuestra misión es clara: llenar este mundo de más amor que ruido”, concluyó Mimi.

Además de Mimi, Toni también dijo su parte, solo que él lo hizo en respuesta a algunos de los comentarios que les dejaron.

“Si supieran lo mal que quedan mostrándose así les daría verdadera lástima, no se les juzga sino que se compadece de ellos y al final del día, son personas que están pasándolo mal, pobrecitas…❤”, se lee en uno de los tantos comentarios que dejó Toni Costa tras las críticas que no paran de recibir.

Sigue leyendo: