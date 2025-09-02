Toni Costa presume su gran amor por su hija y por Mimi Ortiz, su novia, en romántica publicación

El bailarín español Toni Costa, quien en agosto celebró su llegada 42 años, aprovechó la llegada del mes de septiembre para revivir lo bien que la pasó durante su mes de cumpleaños junto a Alaïa y Mimi Ortiz, su actual pareja.

Por medio de un video, en el que recopiló algunos de sus mejores momentos, el instructor de Zumba nos llevó a ser testigos de la gran etapa por la que atraviesa su relación sentimental, la cual, por decisión de ambos, han decidido mantener lejos del ojo público.

En los materiales se le ve a ambos en modo romántico durante la escapada que se dieron a Costa Rica, país de donde ella es originaria.

“Agosto 2025… Un mes como siempre súper especial para mí, mi cumpleaños, vacaciones, mi familia vino por primera vez en 14 años todos juntos, tuve mucho amor, muchas emociones, mucho baile, sanación, crecimiento, felicidad y me quedé con ganas de massssss!”, se lee en el texto con el que Toni acompañó su publicación.

Toni acompañó su publicación del tema ‘I Gotta Feeling’ de The Black Eyes Peas, el cual describe a la perfección su gran momento.

Durante el mes de agosto Toni tuvo oportunidad de vivir gratísimos momentos en Costa Rica, pero también en Miami y Orlando, donde se hizo acompañar de las mujeres más importantes de su vida.

Aunque Mimi, a quien el bailarín conoció en ‘Mira Quién Baila Costa Rica’, no es muy dada a dar de qué hablar, no desaprovechó el mensaje de su pareja y le dedicó un mensaje en público, en el que reconoció lo bien que la pasaron juntos.

“Así se celebra la vida ❤️”, escribió ella en la zona de comentarios de la publicación, la cual se llenó de elogios por parte de los fans de ambos.

