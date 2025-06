Toni Costa revela por qué ya no comparte detalles de su romance en redes sociales

El bailarín Toni Costa ha decidido poner fin a los rumores de ruptura con su pareja Mimi Ortiz y de paso aclaró la razón detrás de su decisión de no mostrar detalles de su romance en redes sociales. ¿Qué fue lo que dijo? Sigue leyendo para enterarte.

Fue durante una dinámica de preguntas y respuestas realizada desde su cuenta de Instagram que el ex participante de “La Casa de los Famosos” abordó los cuestionamientos sobre su vida sentimental, confirmando que su relación con la bailarina que conoció durante su paso por “Mira Quién Baila” en Costa Rica va viento en popa.

“¿Todavía estás con Mimi?”, fue la pregunta que una usuaria lanzó y que desencadenó una extensa explicación con respecto a la razón por la que la parejita ha decidido mantener su relación alejada de redes.

“Sí, todo normal. Todo bien”, respondió el conductor de forma contundente. “A veces cuando uno muestra felicidad, muestra amor, a veces como que no sienta muy bien, entonces estamos así mucho mejor”, añadió.

Toni Costa explicó que esto los ha ayudado a disfrutar de los pequeños detalles y del tiempo que comparten juntos sin presiones: “Vamos a nuestro rollo, a nuestra bola, vamos, subimos, bajamos, viene, va y así estamos perfectos. Yo sé que he compartido siempre prácticamente todo y hemos compartido nosotros nuestras cosas juntos y demás, pero en estos momentos decidimos hacerlo así desde hace ya unos meses“, complementó.

A propósito de la dinámica a distancia que los famosos manejan debido a que residen en distintos países, el español contó que hay tres pilares que los han ayudado a hacer funcionar su relación.

“Se maneja con mucha comunicación, confianza, apoyo y también tiene sus ventajas en cuanto a que tenemos los espacios para cada uno. El hecho a veces de estar ausentes físicamente luego cuando uno se ve saltan las chispas”, destacó dentro de sus redes sociales.

Para finalizar, el ex de Adamari López respondió si le gustaría volver a ser papá, ahora de la mano de Mimi Ortiz: “No hay planes, pero, bueno, quien sabe es Dios. Aparte un hijo es una responsabilidad muy grande y pienso que primero para adquirir esa responsabilidad de papá uno tiene que estar bien. No es que esté mal, pero ahora mismo no es algo que vaya a ocurrir“, sentenció.

