Toni Costa se quiebra al revivir duro capítulo de su vida: “Me dio sentimiento de llorar”

El bailarín español Toni Costa, quien fuera pareja sentimental de Adamari López y es papá de la pequeña Alaïa, se abrió como pocas veces en una serie de publicaciones que compartió en Instagram Stories.

En sus videos, publicados el martes, el instructor de Zumba se sinceró con sus 2.2 millones de seguidores sobre algo que le sucedió en el gimnasio, mientras escuchaba el pódcast de Camilo y Evaluna.

Toni reveló que los cantantes abordaron en una de sus dinámicas una pregunta relacionada a con quién que falleció te gustaría volver a hablar y esa reflexión lo llevó a quebrarse.

El novio de Mimi Ortiz compartió que en la primera persona en la que pensó fue en Juanito, su abuelo y esposo de la abuela Goya, por lo que no pudo evitar ponerse sentimental.

“Yo me hice la pregunta para mí y automáticamente pensé en mi abuelo Juanito, esposo de mi abuela Goya, que ya la conocéis. No sé por qué, pero me entró un sentimiento de llorar”, detalló Toni.

A continuación compartió que lamentablemente no tuvo oportunidad de guardarle duelo a su abuelo, quien falleció hace 10 años, siendo, quizá, eso lo que lo tocó.

“No es que me haya vuelto frío, sino que la distancia a veces juega malas pasadas. El desapego, tantos años separado de tu entorno te hace estar así, me ha pasado con otras personas cercanas que no las he llorado o tenido ese duelo.

Lo que me pasó en el gimnasio ha sido súper extraño, fue como que acordarme de mi abuelo, tuve que agachar la cabeza y parar de hacer ejercicio porque me estaba poniendo a llorar”, relató Toni, quien aún seguía conmovido con el momento que vivió.

A continuación hizo una reflexión sobre lo bien que se sintió tras soltar y tras reconocer que había algo que no le permitía cerrar ese ciclo.

“Si tienes ese sentimiento de querer llorar, llora, no pasa nada, si Dios ha puesto en tu corazón ese sentimiento, es por algo, algo tienes que sacar. Te hace mucho más humano”, se oye decir al ex de Evelyn Beltrán en sus materiales llenos de buenos sentimientos.

