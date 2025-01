Toni Costa reacciona a las acusaciones de infidelidad de Evelyn Beltrán

El bailarín Toni Costa se encuentra en el ojo del huracán debido a las polémicas declaraciones que Evelyn Beltrán lanzó en su contra sobre una supuesta infidelidad. Y aunque en un principio decidió no emitir comentarios, el reciente “ultimátum” que la cantante Juley Mejía le dio para no sacar a relucir detalles de su vida privada lo hizo emitir un contundente mensaje.

Fue por medio de una entrevista a Las Top news que el ex participante de “La Casa de los Famosos” aclaró que a diferencia de lo dicho por su ex novia, él respetó su compromiso y no cometió ninguna infidelidad.

“Cualquier novia que he tenido a lo largo de mi vida, esa persona pasa a tener mi respeto pase lo que pase, en su vida hubo mucho amor, mucha ilusión, mucho apoyo, eso está ahí no lo va a cambiar nadie, y el que está arriba sabe perfectamente todo lo que uno ha podido vivir con esa persona y como se han hecho las cosas… me mantengo como un caballero con lo mío que viví”, expresó ante el medio.

Además, Toni Costa desestimó el discurso de Evelyn Beltrán en el que lo tachó de ‘narcisista’. “Si buscamos el significado de la palabra narcisista, nos encontramos una serie de adjetivos con los cuales no me identifico. Hasta día de hoy no he hablado de mis parejas para dejarlas en un mal lugar, ni siquiera para defenderme“, dijo contundente.

Bajo esta misma tesitura, el ex de Adamari López no dudó en reaccionar al ultimátum que Juley Mejía lanzó en su contra, mismo en el que dejó entrever que su relación traspasó los limites de la amistad. Al respecto, apuntó a que esta se dejó influenciar por terceras personas para lanzar dichas aseveraciones.

“En nuestro caso no lo fue en ningún momento, se respetó ese punto porque nuestra amistad no tenía ese camino“, expresó contundente.

Para finalizar, Costa recalcó que rompió el silencio para evitar que los dimes y diretes sigan escalando, poniendo en duda su fidelidad: “Aquí estoy dando la cara para decirle a todo el mundo que fue la situación que promovió eso, ella ni fue mi amante, ni mi pareja, ha sido una persona muy especial como una de mis mejores amigas“, indicó.

