Toni Costa presume en video la transformación que le hará al jardín de su nueva casa

El bailarín español Toni Costa, de 41 años y quien en la actualidad es pareja de Mimi Ortiz, recurrió a su cuenta de Facebook para compartir con sus seguidores detalles de la transformación que le quiere hacer al jardín de la casa a la que se mudó tras su separación de Adamari López.

En su video, con duración de casi tres minutos, el también instructor de Zumba, dio a conocer que ya cuenta con los permisos de la comunidad donde vive para llevar a cabo los trabajos de remodelación de su casa, sin embargo, aún está en espera del visto bueno de las autoridades.

“Familia, desde que tengo mi nueva casa me he soñado con decorar el jardín. Les cuento un poco lo que tengo en mente pero sus ideas son más que bienvenidas. ¿Qué no puede faltar en mi proyecto? . Los leo”, compartió el papá de la pequeña Alaïa.

En su video detalló que tiene en mente instalar una pérgola de grandes dimensiones, pero eso no sería todo, pues también ha pensado en poner césped artificial, una barra para su área de barbacoa, una hoguera y hasta un jacuzzi, pues no le gusta de todo la idea de poner una piscina, pero no está cerrado a esa posibilidad.

“A mí lo de la piscina no me motiva mucho la idea, mejor un jacuzzi, más cómodo y más chiquito”, contó Toni en un fragmento de su video.

También compartió detalles de todos los arbustos y árboles que ha plantado en los límites de su propiedad y que esperará a que crezcan para tener un poco mñas de privacidad, pues por el momento todos sus vecinos pueden ver a detalle su área de jardín, la cual con la pérgola y los arbustos crecidos tendrá esa privacidad que tanta falta le hace ahora.

“Yo ya empecé a acomodar un poquito esas matas que el día de mañana me va a crear una barrera para tener más privacidad. Las palmeras ahí con esas piedras, bien bonito”, detalló Toni.

Su video acumula, hasta el momento, más de 14 mil reacciones, alrededor de 640 mil views y miles de comentarios de sus fans, quienes no han parado de compartirle sus impresiones sobre los cambios que planea hacerle a su hermosa vivienda.

