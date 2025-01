Revelan que cenizas de Silvia Pinal siguen en su casa a casi dos meses de su muerte

El próximo 28 de enero se cumplirán dos meses de la lamentable partida de la presentadora mexicana Silvia Pinal, sin embargo, aún no se decide qué pasará con sus cenizas, las cuales siguen resguardadas al interior de la mansión que tenía en el Pedregal, al sur de Ciudad de México.

La información anterior fue dada a conocer por Efigenia Ramos, quien fuera la asistente de la última diva del cine mexicano, durante un encuentro que tuvo con los medios de comunicación.

“Pues se supone que ya desde cuándo se iban a ir a la cripta, pero como yo lo decía, a mí se me imagina que piensan que al irse ya se acaba todo, no sé, cómo que no se quieren desprender de la presencia de su mamá”, detalló en el encuentro que tuvo con los medios de comunicación.

Así cómo no han decidido cuándo llevarán sus cenizas a su cripta, los hijos de Doña Silvia Pinal tampoco sabrían qué destino darle a las pertenencias de su madre, si venderlas, donarlas o exhibirlas en algún lugar especial.

“De hecho, yo le comentaba (a Alejandra Guzmán) de un espacio del teatro donde se van a llevar todos los premios, que hicieran un espacio más grande, porque no va a ser suficiente el espacio que hay”, comentó.

En la misma conversación detalló que ha habido ocasiones en que ha sentido la presencia de la gran Silvia Pinal en la casa, incluso tras su muerte comenzó a percibirse un olor bastante agradable del que desconoce su procedencia.

“Había un olor raro, de hecho, lo sigo percibiendo en toda la casa, y no entiendo ¿qué olor es ese?, olor bonito, como de tranquilidad”, compartió Efigenia, quien fue la mano derecho de Doña Silvia Pinal por varios años.

