Penélope Menchaca revela que su hija lo perdió todo en los incendios de California

La presentadora mexicana Penélope Menchaca, de 56 años y a quien vemos de lunes a viernes en ‘Hoy Día’, se sinceró en la emisión de Telemundo sobre lo mal que la está pasando en el plano personal, pues su hija resultó severamente afectada por los incendios en California.

Menchaca, quien tuvo oportunidad de visitar en días recientes a su hija y a su nieto, compartió en el morning show cómo vivió el reencuentro con su hija, quien en cuestión de minutos perdió todo lo que tenía.

“Ahora que estuve en Los Ángeles, que fui a visitar a mi hija que, como les he contado, perdió todo, a veces la vida te pone en perspectiva lo que es importante y no”, narró la presentadora.

A continuación compartió la conversación íntima que tuvo con su nieto, a quien le cuestionó sobre lo que más le dolió perder en los incendios y su respuesta la dejó helada, pues no le dijo nada material.

“Yo pensando en que a lo mejor me iba a decir algún juego, yo dije se lo compro si eso lo hace sentirse feliz, y se me queda viendo y me dice ‘lo que más me duele haber perdido en el incendio es que acababa de ser mi cumpleaños y uno de mis amigos me regaló una carta tan bonita y se quemó’”, narró La Menchaca visiblemente conmovida.

La hija de Penélope Menchaca es una de las tantas habitantes de California que lo perdieron absolutamente todo en cuestión de minutos

