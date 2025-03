Toni Costa enfrenta nuevas acusaciones de sus ex parejas

El nombre del bailarín Toni Costa vuelve a acaparar los titulares gracias a su pasado amoroso. Y es que han salido a relucir unas polémicas conversaciones entre dos de sus ex parejas en las que afirmaron que su experiencia con el español no fue de lo más grata.

Fue durante la transmisión del programa de espectáculos “Lo sé todo” que salieron a la luz un par de mensajes entre Evelyn Beltrán y Juley Mejía en donde compartían sus experiencias al haber mantenido un romance con el famoso.

En dichos mensajes, ambas lo acusaron de ser “adicto al sexo” y de infidelidades en más de una ocasión. De hecho, la propia Juley aseguró que fue víctima de manipulación por su parte para no dar a conocer el lado “oscuro” de su tiempo juntos.

A raíz de esta plática salió a relucir que la joven sufrió un aneurisma que trajo como consecuencia la pérdida de memoria a corto plazo. Por esta razón, Toni Costa se habría “aprovechado” de la situación y asegurado que no emitiera comentarios al respecto.

Cabe recalcar que a pesar del revuelo que estas declaraciones han causado, la ex pareja de Adamari López se ha mantenido con bajo perfil y sin pronunciarse ante la controversia.

No obstante, esta no es la primera vez que se enfrenta a este tipo de acusaciones por parte de una de sus ex novias. Recordemos que a principios de este año Evelyn Beltrán concedió una entrevista a People en Español en la que ventiló la razón detrás de su rompimiento.

“Empecé a ver mensajes con mujeres, se estaban repitiendo patrones que ya había supuestamente dejado, antes me platicaba de todo y la comunicación era menos y el salir con amistades era más. Lo enfrentaba y él solo me decía: ‘El único error que hice fue no borrarlos’. Ya nos peleábamos mucho y eso se convirtió en una relación un poco tóxica”, dijo en su momento.

Por su parte, Toni Costa se defendió en Top News asegurando que nunca rompería su voto de caballerosidad al hablar sobre su vida privada: “Cualquier novia que he tenido a lo largo de mi vida, esa persona pasa a tener mi respeto pase lo que pase, en su vida hubo mucho amor, mucha ilusión, mucho apoyo, eso está ahí no lo va a cambiar nadie, y el que está arriba sabe perfectamente todo lo que uno ha podido vivir con esa persona y como se han hecho las cosas… me mantengo como un caballero con lo mío que viví”, expresó ante las cámaras.

