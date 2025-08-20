Toni Costa le deja clara su postura a Alaïa sobre si le dejará tener novio antes de los 18 años

El bailarín español Toni Costa, quien es papá de Alaïa y expareja sentimental de Adamari López, ya le dejó más que clara a su hija su postura con respecto a su vida sentimental, al asegurar que no le dejará tener novio hasta los 18 años.

Por medio de una dinámica que ambos realizaron en sus redes sociales, el instructor de Zumba y Alaïa se sometieron a una serie de retos, los cuales él se las ingenió para siempre salir vencedor y así frustrar los deseos de su única hija de iniciarse en el amor antes de alcanzar la mayoría de edad.

“Le dije Alaïa que si parada la botella, la dejaba tener novio antes de los 18”, anunció Toni en un video que lo muestra en compañía de su hija.

En el material se ve a Alaïa esperanzada con que la botella cayera de pie, sin embargo, no contó con que su papá la terminaría pateando antes de que tocara el piso, pues él no apoya la idea en que la menor ya ande ilusionándose con los chicos de su edad.

“Así es como funciona esto. Lo siento pero no, sigue practicando @alaia jajaja”, escribió Toni en la descripción de su video.

Tras ese primer video, y tras ver la tristeza de Alaïa, Toni le dio una segunda oportunidad, solo que ahora se enfrentaron una carera de velocidad, de la cual él también resultó vencedor.

“NOOOOO🤣😱🤭 Le di una nueva oportunidad a Alaïa, pero miren que pasó esta vez!!!! @alaia sigue intentándolo mi amor!”, escribió el novio de Mimi Ortiz en la descripción de su video.

Hay que recordar que Toni Costa ha sido muy claro con respecto a su postura con Alaïa y su cercanía con sus amigos varones, tal y como lo demostró el año pasado cuando sacó su lado celoso cuando se enteró que su hijo tenía un compañero que le gustaba y que moría por estar con él en el mismo salón.

“Tiene un amiguito que ella quería que le tocara en el primer día de clases y le tocó, así que quedó súper contenta. Quién más estaba en el salón, no le importaba”, soltó Adamari en una plática que tuvieron en el coche y en la que fue evidente la incomodidad de Toni con el tema.

“Me bajo, me bajo”, soltó Toni Costa, pues ya no quería seguir escuchando nada que tuviera que ver con el amiguito de su hija.

