Evelyn Beltrán se borra tatuaje que compartía con Toni Costa: “No merece estar más en mi vida”

La vida es de ciclos y el de Evelyn Beltrán y Toni Costa acaba de escribir un nuevo capítulo, luego de que ella optara por borrarse el tatuaje que compartían.

La noticia la dio a conocer la propia Evelyn a través de un video que publicó en Instagram Stories, en donde se le ve despidiéndose del tatuaje en forma de corazón, con avión incluido, que se hizo en el antebrazo.

“Bye, bye tatoos”, escribió Evelyn en el texto con el que acompañó su anuncio.

La ex de Toni Costa se borró de tatuaje que se hizo en su honor (Evelyn Beltrán/Instagram)

Para retirarse el tatuaje, que forma parte de su pasado, Evelyn tomó un avión y viajó a Miami, donde está el especialista que le ayudó a retirarle esa marca de su piel.

“El día de hoy marca un antes y un después. Ya era momento de hacerlo. Bye, bye, tatuaje, aprendí mi lección. Es algo que tenía que hacer desde hace mucho tiempo. Gracias a lo último en máquinas podemos remover este tatuaje que no merece estar más en mi vida”, escribió Evelyn en una serie de publicaciones que hizo sobre el todo el procedimiento que siguió.

A pesar que durante su relación con Toni era frecuente que la viéramos disfrutando la Ciudad del Sol, Evelyn dejó en claro que ahora su única motivación para hacerlo era para borrar su pasado.

“La única razón por la que vengo a Miami”, soltó Evelyn, con lo que dejó en claro su postura sobre su pasado.

Evelyn tomó la decisión de quitarse los tatuajes que le recordaban a su ex tan solo unos meses después que ella misma asegurara que no se los iba a quitar.

“Eso no se quita. Esas cosas cuando uno lo hace, lo hace con cariño, amor y respeto. Eso no se borra”, dijo en su momento en una sesión de preguntas y respuesta con sus seguidores a principios del 2024.

Sigue leyendo: