Evelyn Beltrán, ex de Toni Costa, reacciona a detalle suyo que aún conserva el bailarín

La empresaria Evelyn Beltrán, quien fuera pareja sentimental de Toni Costa, dio la nota hace unas horas por borrarse el tatuaje que se hizo junto al bailarín, sin embargo, eso no fue todo, sino que también lanzó una sesión de preguntas y respuestas que dio mucho de qué hablar.

Por medio de la dinámica, que colgó en Instagram Stories, Evelyn respondió a cada pregunta o inquietud de sus seguidores.

Una de las preguntas que le hicieron tuvo que ver con la pulsera que ella y Toni usaban durante su relación y que el instructor de Zumba todavía lleva puesta, a pesar de que él ya tiene otra pareja.

“Vi un video que tu ex trae la pulsera puesta que ustedes usaban… ¿Qué piensas sobre eso?”, le dijeron a Evelyn Beltrán.

La radicada en Texas aseguró que ella no tenía nada que decir al respecto y que quien tenía que preocuparse es la nueva pareja de su ex.

“No pienso nada. Yo no soy quien ahora debe preocuparse”,soltó Evelyn en referencia a Mimi Ortiz.

En la misma dinámica habló del tatuaje que se borró y de su vida en el amor, al asegurar que, por el momento, solo tiene ojos para ella y para su hijo.

“Primero tengo que encontrar al muchacho guapo con el que me voy a casar algún día, pero ya no lo estoy buscando. Por el momento no tengo planes de nada de eso. Estoy muy enfocada en mis cosas, en mi hijo y en mi futuro”, respondió en alusión a la pregunta: “¿Cuándo te casas?”.

Así como esas preguntas, Evelyn enfrentó otras más, en las que dejó en claro que su pasado se fue con el tatuaje que se borró.

“Sentí mucha paz, hay cosas que se deben hacer. No lo hice por nadie, sino por mí”, aseguró Evelyn.

