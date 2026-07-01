DT de Inglaterra Thomas Tuchel manifiesta cuál es su preocupación al enfrentar a México

La selección de Inglaterra ya piensa en el duelo frente a la selección de México en los octavos de final del Mundial 2026, y su entrenador, Thomas Tuchel, reconoció que la altitud del Estadio Azteca será uno de los principales desafíos para su equipo.

El estratega alemán admitió que los 2,240 metros sobre el nivel del mar de la Ciudad de México representan una desventaja para los Tres Leones, ya que el poco tiempo entre partidos hace imposible una adaptación física completa.

Thomas Tuchel reconoce el desafío de jugar en el Azteca

Tras la remontada de Inglaterra sobre República Democrática del Congo, Thomas Tuchel aseguró que todavía no ha comenzado a preparar a fondo el partido contra México, aunque reconoció que será uno de los compromisos más atractivos del torneo.

“Todavía no (he pensado sobre ello). Acabo de salir de este partido e intento disfrutarlo, pero es quizás uno de los encuentros más hermosos y emocionantes que se pueden disputar; contra México en el Azteca”, explicó a la prensa.

El técnico evitó hacer referencia al antecedente del Mundial de México 1986, cuando Diego Armando Maradona eliminó a Inglaterra en ese mismo estadio con los recordados goles de la “Mano de Dios” y el llamado “Gol del Siglo”.

La altitud preocupa al entrenador inglés

Más allá del ambiente que espera en la capital mexicana, Tuchel dejó claro que la principal preocupación es el efecto de la altura sobre el rendimiento físico de sus jugadores.

“Nos esperan muchísimos obstáculos. Por no hablar de la altitud, que por supuesto será una gran desventaja, ya que es imposible adaptarse físicamente a ella en solo cuatro días. Y seguramente surgirán más obstáculos, pero estamos preparados para ello”, acotó.

La selección de Inglaterra disputará el encuentro frente a México el próximo 5 de julio en uno de los escenarios más emblemáticos del futbol mundial.

Los números de Inglaterra en la altura no son alentadores

Las estadísticas respaldan la preocupación de Thomas Tuchel.

En los Mundiales, Inglaterra ha disputado 11 partidos en sedes ubicadas a más de 750 metros sobre el nivel del mar, con un balance de apenas tres victorias, dos empates y seis derrotas.

Durante el Mundial de México 1970, los ingleses jugaron en Guadalajara, León y la entonces Ciudad de México. Aunque superaron la fase de grupos, fueron eliminados por Alemania Occidental en León.

En México 1986, avanzaron hasta los cuartos de final, pero quedaron fuera precisamente en el Estadio Azteca, donde cayeron 2-1 frente a Argentina.

Los antecedentes más recientes tampoco fueron positivos. En Sudáfrica 2010, Inglaterra empató con Estados Unidos y después fue goleada por Alemania en una sede de altitud. En Brasil 2014, igualó con Costa Rica en Belo Horizonte y perdió frente a Uruguay en São Paulo.

Tuchel destaca el carácter de su equipo

El entrenador también valoró la reacción de Inglaterra tras remontar el marcador ante República Democrática del Congo, una victoria que rompió una larga racha sin ganar un partido de eliminación directa en un Mundial después de recibir el primer gol.

“Esa es una buena señal, muy buena”, afirmó.

El técnico destacó que la remontada fue producto de “el nivel de determinación, y el nivel de fe, y de concentración” mostrado por sus futbolistas.

Harry Kane seguirá siendo el líder del ataque

Cuestionado sobre la dependencia ofensiva de Harry Kane, autor de los dos goles en la clasificación inglesa, Tuchel dejó claro que no contempla modificar su esquema sin su capitán.

“Si hubieran pasado unos minutos más sin que lográramos el empate, sin duda habríamos dado entrada a un segundo delantero. Por supuesto, existe la idea de utilizar a Ollie (Watkins) o a Ivan (Toney), pero el plan no es jugar sin Harry (Kane)”, explicó.

Con la advertencia de Thomas Tuchel sobre la altitud y unos antecedentes poco favorables en este tipo de escenarios, la selección de Inglaterra llegará al duelo frente a la selección de México con un reto adicional que podría convertirse en un factor importante en la lucha por el pase a los cuartos de final del Mundial 2026.

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