Falsa, la encuesta que colocaba a Bass con amplia ventaja por la alcaldía de Los Ángeles

Era falsa la encuesta que realizó y que situaba a Karen Bass con un amplio margen de ventaja sobre la concejala Nithya Raman, en la contienda por la alcaldía de Los Ángeles rumbo a las elecciones generales de noviembre, declaró la empresa que la publicó.

La empresa Median Strategies, responsable de la presunta encuesta, reconoció este lunes que el sondeo no fue auténtico.

“Median Strategies concluyó su proyecto de encuestas y no publicará más“, declaró la empresa en un mensaje publicado en su sitio web, y aclaró que todas las encuestas previas habían sido retiradas y que no deben citarse ni considerarse como datos de encuestas auténticas.

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“Median Strategies se creó como un experimento social a corto plazo para examinar cómo la supuesta información de encuestas podía entrar y difundirse en el ecosistema de información política sin verificación independiente”, agregó la empresa en su mensaje.

La empresa dijo que ninguna persona involucrada recibió compensación ni beneficio económico por el proyecto, que no fue financiado, encargado ni dirigido por ningún candidato, campaña, partido político, comité de acción política (PAC), organización de medios de comunicación u otra entidad externa.

En el sondeo, se mostraba a la actual alcaldesa con una ventaja de casi 12 puntos sobre Raman camino a las elecciones del 3 de noviembre, y se afirmaba que los resultados tenían como base una encuesta llevada a cabo a 560 votantes de Los Ángeles entre el 30 de julio y el 5 de agosto.

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Median Strategies afirmó que la encuesta tenía un margen de error del 4.1%.

En el supuesto sondeo, se mencionaba que el 16% de los encuestados había votado por Spencer Pratt, y que, de esos votantes, cerca del 85% pensaban votar por Bass en el proceso electoral de noviembre, mientras que aproximadamente el 7% lo haría a favor de Raman.

“La mayoría de los votantes de Pratt parece estar considerando a Bass como la opción más familiar y moderada, en lugar de mantenerse al margen de la contienda”, dijo la empresa en su falso análisis de encuestas.

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Karen Bass celebró el resultado de la encuesta en una publicación de su cuenta de campaña en X, que ya fue eliminada.

De acuerdo con un portavoz de Bass, varios medios de comunicación informaron sobre el resultado de la encuesta.

“Cualquier intento de mala fe de influir en las elecciones debe ser investigado y procesado con todo el peso de la ley“, declaró el portavoz de Bass a la cadena KTLA.

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Un portavoz de la campaña de Nithya Raman dijo que la campaña de la alcaldesa Bass promovió una encuesta falsa sin verificar adecuadamente la fuente y como ejemplo de tener dificultades para hacer bien lo básico.

“Desde publicar información sobre la reparación de un bache antes de que se haya solucionado, hasta dar repetidamente a los residentes de Boyle Heights un plazo para la limpieza de Lineage, que la empresa ahora cuestiona”, dijo el portavoz.

La campaña de Raman aseguró que los residentes de Los Ángeles merecen una alcaldesa que se informe correctamente, se comunique con claridad y haga el trabajo antes de anunciar los resultados.

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