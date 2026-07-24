Karen Bass enfrenta dudas por chats que se eliminan cada 24 horas y complican el acceso a registros oficiales

El uso de mensajes de WhatsApp que se eliminan automáticamente por parte del equipo de prensa de la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, ha generado cuestionamientos sobre la transparencia en la administración pública y el cumplimiento de las normas de conservación de documentos oficiales.

De acuerdo con una investigación publicada por Los Angeles Times, integrantes de la oficina de comunicación de la alcaldesa utilizaron grupos de WhatsApp configurados para borrar los mensajes cada 24 horas. La práctica podría dificultar el acceso a esos intercambios mediante solicitudes de información pública, un tema que ya es motivo de disputa legal entre el medio citado y la ciudad.

Chats temporales generan dudas sobre la transparencia

Según la investigación, tres personas familiarizadas con la oficina de prensa señalaron que estos grupos incluían al consultor Yusef Robb, quien fungió como portavoz no remunerado de la alcaldesa durante parte del año.

Incluso después de dejar ese cargo y aceptar un puesto como responsable de comunicación de crisis para la empresa Lineage, Robb permaneció en algunos de esos grupos de WhatsApp, donde los mensajes desaparecían automáticamente. La administración de Bass evitó hacer comentarios sobre el uso de esta herramienta.

El medio también reveló que presentó una solicitud de acceso a la información para obtener todos los mensajes enviados entre Robb y la oficina de la alcaldesa entre el 1 de junio y el 10 de julio, incluidos los intercambios realizados mediante WhatsApp. Sin embargo, la legislación administrativa de Los Ángeles establece que este tipo de registros deben conservarse durante al menos dos años.

La disputa llegó a los tribunales

El caso se suma a otro conflicto entre Los Angeles Times y el gobierno de la ciudad relacionado con los mensajes enviados por Karen Bass tras el incendio de Palisades en enero de 2025.

Inicialmente, la administración sostuvo que los mensajes de texto eran “comunicaciones electrónicas efímeras” y que el teléfono de la alcaldesa estaba configurado para no conservarlos. No obstante, posteriormente fueron recuperados más de 100 mensajes y entregados al medio.

La controversia derivó en una demanda presentada por Los Angeles Times, que acusa a la ciudad de retener y eliminar ilegalmente registros públicos.

“Ellos sostienen que no tienen que conservarlos, y nosotros sostenemos que sí“, afirmó Kelly Aviles, abogada externa del medio.

Por su parte, los abogados de la ciudad argumentaron ante un tribunal que conservar durante dos años todas las comunicaciones laborales resultaría “absurdamente impracticable” y podría afectar la privacidad de los empleados municipales.

El debate también alcanza al gobierno federal. La investigación recuerda que el secretario de Estado, Marco Rubio, configuró algunos de sus chats en Signal para que se eliminaran automáticamente, reflejando un creciente debate sobre el equilibrio entre la privacidad digital y la obligación de preservar registros públicos.

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