Número de indigentes aumenta en Los Ángeles en 2026

El número de personas sin hogar, tanto en la ciudad como en gran parte del condado de Los Ángeles registró un aumento en 2026 en comparación con el año anterior, lo que impacta en uno de los programas prioritarios de la alcaldesa Karen Bass en su combate a la indigencia.

De acuerdo con fuentes consultadas por el periódico “Los Angeles Times”, la población de personas sin techo se incrementó en un 7.9%, después de que en los dos años anteriores se registró un descenso.

Los datos publicados por The Times fueron proporcionados por dos personas familiarizadas con las cifras presentadas por la Autoridad de Servicios para Personas Sin Hogar de Los Ángeles (LAHSA) en reuniones informativas a puerta cerrada.

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Las fuentes dijeron que el número total de indigentes, que incluye a quienes viven en albergues así como en otras instalaciones temporales, aumentó un 3.4% en comparación con las estadísticas de 2025.

Las dos personas consultadas por “Los Angeles Times” pidieron permanecer en el anonimato debido a que no estaban autorizadas a revelar datos obtenidos durante el censo anual del LAHSA, que se llevó a cabo en enero.

El resultado del censo de personas sin hogar de enero puede representar un duro revés para la alcaldesa Karen Bass, a poco más de tres meses de las elecciones generales de noviembre, en las que busca la reelección para un segundo mandato.

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Desde su primer día en el cargo, Bass enfatizó la lucha contra la falta de vivienda como uno de sus programas más importantes como alcaldesa, destacando el progreso de su administración en brindar viviendas asequibles a los indigentes.

Sin embargo, las condiciones en que el gobierno de Bass ha tenido que luchar contra la indigencia enfrentan obstáculos que no se tenían cuando tomó el cargo, el 12 de diciembre de 2022.

A pesar de esos obstáculos, los programas impulsados por Bass, como Inside Safe, lograron reducir la población de personas sin hogar en un 11% desde 2023, además de proporcionar vivienda a más de 1,000 veteranos sin hogar, según afirmó la alcaldesa.

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LAHSA ha mantenido reuniones informativas a puerta cerrada con funcionarios municipales y del condado de Los Ángeles antes de dar a conocer públicamente los datos que arrojó el censo de personas indigentes, que se espera sean revelados este viernes 24 de julio.

Obstáculos para combatir la indigencia

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, destacó los logros que se han tenido en el combate contra la falta de vivienda, con una reducción a niveles históricos, pero aseguró que los esfuerzos de la ciudad han tenido que enfrentar obstáculos desde el año pasado.

For two years straight, we drove down homelessness by historic margins, but as expected, last year our efforts ultimately couldn’t keep up with policies and funding cuts at the federal and state levels that pushed more people onto the streets.



The Trump Administration has driven? pic.twitter.com/iyv49Be4CA — Mayor Karen Bass (@MayorOfLA) July 23, 2026

“Como era de esperar, el año pasado nuestros esfuerzos no pudieron mantenerse al día debido a las políticas y los recortes de financiación a nivel federal y estatal que empujaron a más personas a la calle”, declaró Bass en un comunicado.

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Bass dijo que las familias han llegado al límite después de que la administración del presidente Donald Trump elevó el precio de la gasolina, los alimentos y el alquiler, así como el recorte drástico en los recursos para los programas esenciales de asistencia social.

“Además, el recorte del 50% en la financiación estatal del programa HHAP el año pasado, de $1,000 millones de dólares a $500 millones, lo que supuso un impacto de $70 millones de dólares solo para la ciudad de Los Ángeles, afectó gravemente a nuestra labor para mantener a la gente con vivienda y sacar a más angelinos de la calle”, expresó.

Para hacer frente a la falta de recursos, la alcaldesa dijo que recaudaron fondos filantrópicos para compensar los recortes, uniendo fuerzas con otros alcaldes para revertir los recortes y restablecer el presupuesto a $900 millones de dólares.

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“A pesar de estas dificultades, hemos reducido la falta de vivienda en Los Ángeles en un 11% desde 2023, proporcionando alojamiento temporal a decenas de miles de angelinos, sacando a 6,000 personas de las calles a través de Inside Safe y dando vivienda a más de 1,000 veteranos sin hogar”, destacó.

La alcaldesa de Los Ángeles reconoció que se debe ser realista con lo que no funciona.

“Durante 30 años, esta ciudad ha gestionado su respuesta a la falta de vivienda a través de LAHSA, y las auditorías y los tribunales dejaron en claro lo que muchos angelinos ya veían: el dinero no se controlaba, los proveedores no recibían sus pagos y la confianza del público se erosionaba”, expresó.

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Bass aseguró que no iba a defender un sistema fallido, y enfatizó que la ciudad debe construir una nueva alternativa, orientada a resultados, transparencia y centrada en las personas a la que intentan ayudar.

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