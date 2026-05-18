Operativo contra drogas en MacArthur Park, en Los Ángeles, no frena la crisis de adicción

La crisis relacionada con la drogadicción y la violencia persiste en el área de MacArthur Park, a unas semanas de un gran operativo de las autoridades federales y locales para combatir la distribución de narcóticos en esta zona de la ciudad de Los Ángeles.

De acuerdo con una investigación de la cadena Fox, personas que viven o trabajan en esta área aseguraron que es frecuente encontrar a personas sin hogar que acostumbran dormir y consumir drogas en MacArthur Park.

La investigación descubrió que una de las zonas más afectadas es la cercana a Alvarado Street y 6th Street, donde es común ver el consumo de narcóticos en público, y hay reportes de incidentes de violencia y adicción que generan frustración entre los residentes y quienes transitan por el área.

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Según la cadena Fox, MacArthur Park es uno de los lugares más conflictivos de la ciudad de Los Ángeles, con personas consumiendo drogas en las aceras y donde se pueden encontrar jeringas esparcidas por toda la zona.

“Nunca van a solucionar el problema, cariño“, declaró una mujer, identificada como Carly, en una entrevista con la cadena Fox.

Para el residente William Howard Chromity, tan solo el hecho de caminar por el lugar a menudo implica estar alerta y preparado por si ocurre un posible enfrentamiento.

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“Hay que responder con contundencia y también con rudeza“, aseguró Chromity, al describir lo que él considera una creciente epidemia de drogas que azota al vecindario de MacArthur Park.

“Creo que el problema de la adicción (que ocurre en el lugar) va a empañar aquí la celebración del Mundial y de los Juegos Olímpicos“, añadió el residente.

Las preocupaciones de residentes y visitantes de MacArthur Park ocurren después de que agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA), con el apoyo de fuerzas policiales locales, llevaron a cabo el 6 de mayo un operativo contra las drogas, que dio como resultado el arresto de 18 personas.

Fuerzas federales y locales han llevado a cabo operativos contra la distribución de drogas en MacArthur Park. Crédito: Jae C. Hong | AP

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Unos días después, el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) realizó otro operativo, en el que tuvo arrestos adicionales, además de la incautación de fentanilo, pastillas y dinero en efectivo.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, algunos residentes aseguraron que las condiciones se vuelven a complicar en cuanto cae la noche.

“Las mismas ratas vuelven a salir durante la noche“, mencionó Chromity a la cadena Fox.

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Entre una de las acciones que tomaron las autoridades locales fue el retiro de una banca de una parada de autobús, sitio que habitualmente era ocupado por personas sin hogar para dormir, o por adictos que consumían drogas en las inmediaciones.

La medida, que tenía la intención de evitar que se use por indigentes, también afecta a usuarios del transporte público.

“Es horrible, sobre todo para mí porque estoy de seis meses de embarazo“, expresó Angela Robinson, quien tiene la necesidad de esperar de pie mientras llega su autobús.

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La oficina de la alcaldesa Karen Bass dijo, en un comunicado, que una banca había sido retirada por mantenimiento, mientras que otra se retiró a petición del LAPD con el propósito de mejorar la seguridad pública.

“Este es un pequeño ejemplo del enfoque amplio e integral de la alcaldesa para mejorar finalmente la seguridad pública en MacArthur Park, un problema que lleva décadas gestándose”, decía el comunicado.

De acuerdo con la alcaldía, la estrategia de la ciudad combina servicios sociales, asistencia para personas sin hogar y operativos enérgicos por parte de las fuerzas policiales.

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Los funcionarios mencionaron las iniciativas que se llevan a cabo, como derivaciones a programas de tratamiento contra la drogadicción, asistencia a personas sin hogar, una mejor iluminación, operaciones de limpieza y un mayor número de programas en MacArthur Park.

Según la alcaldía, datos del LAPD muestran que los delitos graves y violentos en la zona disminuyeron casi un 25% hasta diciembre de 2025, mientras que las llamadas de emergencia médica al Departamento de Bomberos de Los Ángeles, en MacArthur Park, cayeron más del 20% entre 2024 y 2025.

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