La Operación Estanque Sucio pone a temblar a Huntington Park

Lo que se prometía sería un remanso acuático de diversión para las familias de la ciudad de Huntington Park se ha transformado en una de las investigaciones sobre presunta corrupción pública más sonadas en el condado de Los Ángeles.

Se gastaron millones de dólares de los contribuyentes en un proyecto en el que ningún menor ha podido darse siquiera un chapuzón, y que está reducido a un cerro de escombros de tierra, rodeado por una cerca de alambre.

Se trata del proyecto del Centro Acuático de Huntington Park planeado para construirse en el Parque Salt Lake, un parque público de 23 acres.

El proyecto Incluía una alberca olímpica techada y varias pistas y canchas de atletismo con instalaciones que prometían ser de vanguardia.

Tras ser aprobado por el Concejo de Huntington Park, en 2018, dicha ciudad hizo públicas las imágenes de cómo se vería ya finalizado el centro acuático, pero siete años más tarde, no se han visto resultados de un proyecto al que se le han invertido millones de dólares.

Como resultado, la Fiscalía del condado de Los Ángeles lanzó en noviembre de 2022 una investigación por el potencial mal uso de fondos públicos, a la que llamaron “Operation Dirty Pond”, en español Operación Estanque Sucio.

“Mi oficina se compromete a garantizar que los funcionarios públicos mantengan los más altos estándares de honestidad, integridad y transparencia”, declaró el fiscal Nathan Hochman.

“Cuando surgen inquietudes sobre el uso de fondos públicos o las acciones de quienes ocupan cargos públicos, es nuestro deber investigar a fondo y proteger la confianza pública”.

En un comunicado, la Ciudad de Huntington Park señaló que en noviembre de 2024, con base en las preocupaciones del administrador con relación al contrato y al manejo tributario del Salt Lake Park Acuatic Center Project, el fiscal de dicha ciudad presentó evidencias que ameritaban la necesidad de una mayor investigación.

En respuesta, el Concejo ordenó al administrador de la Ciudad de Huntington Park conducir una investigación formal.

Y el 5 de mayo de 2024, la Ciudad designó un fiscal municipal para emprender una investigación independiente.

Cronología de los hechos

Según publicaron en su propia página web, el 6 de agosto de 2019, la Ciudad de Huntington Park otorgó un contrato de diseño y construcción a la empresa constructora “JT Construction” por $24.5 millones, y un contrato de administración, inspección, y gestión del proyecto a “Infrastructure Engineers (IE).

Huntington Park celebró el contrato original, inicialmente valuado en $23 millones con JT Construction en 2019. Un currículum proporcionado a la ciudad por la empresa mostró que no había completado ningún proyecto similar al centro acuático propuesto en los 20 años anteriores.

Un año después, el 1 de diciembre de 2020, el Construction Industry Force Account Council (CIFAC), una coalición no lucrativa de sindicatos y contratistas que trabaja para asegurar que los gobiernos locales y estatales cumplan con el Código de Contratos Públicos, entabló una demanda contra la asignación sin licitación de los contratos para edificar el centro acuático.

Esto obligó a que la ciudad rescindiera el contrato y abriera un nuevo proceso de licitación y concurso.

De nuevo, otra vez le dieron el contrato de edificación a JT Construction por $23.9 millones el 17 de agosto del 2021.

De acuerdo a la propia cronología de hechos de la Ciudad de Huntington Park, no se pudo iniciar la obra entre 2022 y 2024 por obstáculos y desafíos ambientales debido a que donde se pensaba ubicar la alberca olímpica, parte del proyecto del centro acuático, había sido un antiguo basurero regulado por CalRecycle y LEA (Agencia Local de Cumplimiento); y por tanto, la tierra estaba contaminada y no apta para construir ninguna piscina.

Una orden de cese y desistimiento de la Agencia Local de Cumplimiento sigue vigente, y se han requerido extensas pruebas y planes de remediación.

Hasta que se otorgue la autorización ambiental, la construcción no puede continuar.

Entre mediados y finales de 2023, la Ciudad de Huntington había hecho pagos a JT Construction por aproximadamente $9.2 millones.

Las dudas

Un año después, entre septiembre y octubre de 2024, surgen preocupaciones operativas y financieras sobre el manejo de los recursos que llevan a que el administrador de la ciudad detenga todos los pagos.

Aunque la Ciudad no lo dice en su recuento de los hechos, es muy posible que la cloaca se destapara a partir de una demanda contra la ciudad de Huntington Park entablada por exempleados que la acusan de hacer un contrato sin licitación para construir una alberca pública.

La querella alega que los funcionarios municipales se coludieron con el cabildero y consultor político Efrén Martínez para usar los fondos de la ciudad para su uso personal.

Lo que es más, en noviembre de 2024, el administrador de la ciudad ordena a JT Construction que entregue el control de la obra y el acceso del lugar del proyecto a la Ciudad. Cabe decir que JT Construction es cliente de Martínez, de acuerdo a fuentes municipales que pidieron no ser identificadas.

El 16 de enero de 2025, le da un ultimátum para que abandone el lugar del proyecto, y regrese todos los materiales de construcción a más tardar del 15 de febrero de 2025.

La Ciudad de Huntington Park prohíbe a JT Construction continuar con cualquier trabajo de construcción o gastar cualquier dinero asociado a este.

Sin embargo, JT Construction ha fallado en cumplir con la fecha para desocupar el lugar del proyecto y regresar los materiales de construcción.

El allanamiento de oficinas y casas

El 26 de febrero de 2025, la Oficina de Investigación del Fiscal de Distrito de Los Ángeles, ejecutó órdenes de allanamiento en varios lugares. Y aquí es donde el caso P20-0257, titulado por la Fiscalía del condado como Efrén Martínez, hablan sobre un posible mal uso de millones de dólares en fondos públicos asignados para la construcción del centro acuático en Salt Lake Park.

Como parte de la investigación de presunta corrupción denominada Operation Dirty Pond (Operación Estanque Sucio), lanzada en noviembre del año 2022, en mayo pasado, la fiscalía del condado de Los Ángeles incautó decenas de expedientes relacionados con los contratistas de la ciudad de Huntington Park con nexos con el consultor Martínez, propietario de United Consulting Services. Particularmente documentos en conexión con JT Construction, la empresa contratada para construir el centro acuático; y también se obtuvo documentación de All Done Management Group, una de las tres empresas de cannabis autorizadas para operar en la ciudad.

Otros documentos incautados involucraban a LAN WAN Enterprise, una empresa que brinda servicios de TI a la ciudad; y a Express Transportation.

Según los registros, Martínez mencionó a todas estas empresas como clientes durante su campaña electoral de 2020.

En febrero, la fiscalía cateó 11 lugares en conexión con la investigación de corrupción “Operation Dirty Pond, entre los que figuran el propio Ayuntamiento, el edificio de servicios públicos, el parque Salt Lake, las casas de los propietarios del grupo constructor JT, la residencia de Martínez, sus oficinas, la residencia del gerente Ricardo Reyes, de las exconcejales Graciela Ortiz y Marilyn Sanabria y los actuales concejales Karina Macias y Eddie Martínez.

La mayoría de los archivos y documentos sustraídos del Ayuntamiento eran de contratistas recomendados por la empresa consultora de Martínez, United Consulting Services.

En el edificio de servicios públicos cateado también se encuentra Express Transportation Services, un contratista que maneja los servicios de transporte municipal; y es justamente Martínez quien aparece como propietario de Express Transportation.

Al preguntar a la Ciudad sobre cuánto dinero público se ha gastado en el proyecto, dijeron que alrededor de $9.24 millones en pagos a JT Construction, con más de $6,4 millones de dólares actualmente sin contabilizar en términos de entregas claras.

Por esta razón, la Ciudad realiza una auditoría financiera para determinar la validez y el valor de dichos pagos.

¿Cuál es el plan actual para el sitio?

“La Ciudad está implementando una nueva visión para reimaginar el Parque Salt Lake, que podría incluir un componente acuático o recreativo. Se ha contratado a un nuevo estudio de arquitectura y la fase de diseño está en marcha, con total independencia del proyecto anterior”, contestó el administrador de Huntington Park a través de un comunicado.

La Opinión trató de hablar con el alcalde de la ciudad y el administrador sobre el tema, pero ninguno de ellos estuvo disponible.

En el comunicado, expresaron que la Ciudad continúa cooperando completamente con el fiscal del condado de Los Ángeles como parte de la investigación en proceso.

“Dada la naturaleza activa de estos procedimientos, y de acuerdo con las normas legales y éticas, la Ciudad no puede ofrecer más comentarios en este momento. Agradecemos a la comunidad su paciencia y reafirmamos nuestro compromiso de garantizar que el público reciba un informe completo y honesto sobre el uso de los fondos públicos”, dijeron en un comunicado enviado a La Opinión.

Un funcionario público quien pidió mantenerse en el anonimato relató que la entonces concejal Graciela Martínez, amiga y aliada política de Efrén Martínez, fue quien presentó en el Concejo todo el paquete para el parque acuático, y logró su voto. De acuerdo a fuentes anónimas de la Ciudad de Huntington Park, en ese momento, la mayoría del Concejo eran parte del grupo político de Martínez, pero a raíz de la investigación, muchos de los que eran sus aliados se han ido desligando de él.

En la actualidad, solo han quedado como sus aliados la actual concejal Karina Macías; el resto, al parecer, le han dado la espalda.

La Opinión contactó a la concejal Karina Macías para pedirle su reacción, pero no respondió.

En una junta de Concejo del 28 de febrero, Macías negó irregularidad alguna, y afirmó que muy pronto el proyecto sería una realidad.

Martínez responde

Efrén Martínez respondió en torno a los señalamientos en su contra y a preguntas de La Opinión, con un comunicado.

“Las acusaciones falsas que llegaron a incluir mi nombre son claramente un ataque con motivación político, encabezado y hechas por un miembro del concilio, porque he apoyado a su rival, y apoyé un esfuerzo para quitarlo de su posición, y por el administrador de la ciudad, cuál previos concejales lo iban a remover debido a su incompetencia y corrupción”.

Agregó:

“Como no he hecho nada malo, estoy colaborando con las autoridades para aclarar mi nombre y tengo confianza en que la verdad saldrá a la luz. Dadas las circunstancias actuales, mi hija de 11 años y yo, como padre soltero, estamos bendecidos y bien.

“Confío en que aquellos que han mentido descaradamente a las autoridades por interés político y han malgastado fondos públicos con acusaciones falsas por interés propio serán hechos responsables por la ley”.

Quién es Efrén Martínez

Es un cabildero, empresario y consultor político, quien nació y creció en el sur de Los Ángeles, con una gran influencia en los concejos municipales de las ciudades mayoritariamente hispanas del sureste de Los Ángeles. En la actualidad, Martínez se encuentra en el ojo del huracán de la investigación de presunta corrupción relacionada con el centro acuático.

Martínez ha fracasado en dos intentos electorales por ocupar un escaño en la Asamblea de California, pese a tener el apoyo de prominentes políticos como el senador Adam Schiff y la supervisora Janice Hahn, entre otros.

Le pierden la fe al proyecto

Francisco Brenes, que tiene más de 25 años viviendo en Huntington Park, comentó que la comunidad ha perdido fe en el proyecto del centro acuático y no saben lo que va a pasar.

Dijo que el área se ve fuera de lugar en comparación con el campo de fútbol que está al lado, pero espera que algo cambie para beneficiar a la comunidad.

“Sí pudieran cumplir con su palabra, se ganarían la credibilidad del pueblo”, dijo Brenes.

Mónica P., quien trabaja en Huntington Park, fue a una junta del ayuntamiento hace dos años pidiendo respuestas acerca del proyecto cuando un concejal le impidiendo que siguiera hablando y le dijo que la construcción iba comenzar durante ese tiempo.

“Pueden preguntar a los residentes y contarán sus frustraciones al respecto. De qué sirve que paguen impuestos si el dinero no se asigna a todas esas cosas que prometen”, explicó.

Juan V., que trabaja en el área, compartió que la situación es frustrante y espera que en el futuro el ayuntamiento reconozca su papel de servir al público en lugar de centrarse en su agenda política.

“Ver la mala gestión de los fondos y cómo cosas como estas pueden prolongarse y descuidarse durante tanto tiempo es lamentable”, dijo.

La Fiscalía del condado de Los Ángeles informó que de momento, no tienen ninguna actualización sobre la investigación.

(Esta historia contó con la colaboración del reportero Isaac Galván para obtener reacciones de los residentes de Huntington Park).